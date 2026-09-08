Nervios, ilusión y esfuerzo por adaptarse: cinco voces relatan cómo viven el inicio de curso los nuevos alumnos de la USC

El Campus de Santiago volvió este lunes a llenarse de actividad con el arranque de un nuevo curso académico en la USC. Entre quienes regresaban a las aulas tras el verano, unos cuatro mil estudiantes de primer año vivieron una jornada especialmente distinta: el comienzo de una nueva etapa, para muchos también en una ciudad desconocida y lejos de casa. La jornada estuvo marcada, en la mayoría de los casos, por las presentaciones y la primera toma de contacto con las facultades, los compañeros y el profesorado, antes de que este martes arranquen ya las clases como tal. Nervios, ilusión, ganas de conocer gente y también las primeras dificultades para adaptarse a un entorno nuevo marcaron las experiencias de algunos de estos recién llegados.

Guillermo Soto: «De momento me siento un poco incómodo, pero ya me iré acostumbrando con el tiempo»

Guillermo Soto, coruñés de 18 años, afronta el inicio de su etapa universitaria con «muchísima confianza». Estudiará Física, la carrera que había elegido como primera opción y en la que, según reconoce, consiguió plaza «por los pelos», después de haber interpretado inicialmente de forma errónea la nota de corte. «Me pretenden meter miedo, pero no lo consiguen. Confío en que voy a sacar bien la carrera», dice.

Este lunes fue su primera toma de contacto con la facultad y con un ambiente completamente nuevo. «De momento me siento un poco incómodo, pero ya me iré acostumbrando con el tiempo», reconoce.

Sin grandes nervios ni sensaciones extrañas en su estreno en la USC, Guillermo sí tendrá que acostumbrarse a una nueva rutina: madrugar para coger el tren desde A Coruña, ciudad en la que continuará viviendo. «Mayormente tendré clase por la mañana, aunque dos días también por la tarde», explica.

También tendrá tiempo para familiarizarse con un campus que todavía tiene mucho por descubrir. De hecho, había visitado la facultad una semana antes para localizarla. «Está muy escondida y tengo que andar un poco más, pero no pasa nada», comenta. Entre sus prioridades para las próximas semanas, además de conocer nuevos espacios y compañeros, hay una especialmente práctica: «Tengo que saber antes de nada cuáles son las cafeterías con mejor comida y los precios más baratos».

Gabriel Barba: «Es un cambio muy grande pasar de Bachillerato a una carrera»

También desde A Coruña llegó este lunes Gabriel Barba, para iniciar sus estudios de Derecho. La jornada se limitó a la presentación y a esa primera toma de contacto con una facultad y un entorno que hasta ahora le resultaban ajenos. «No sé muy bien cómo definirlo, pero bien», resume sobre sus primeras horas en Santiago.

Encara esta nueva etapa «con ilusión y de forma positiva», aunque también «con respeto». «Es un cambio muy grande pasar de Bachillerato a una carrera», reconoce. Tenía claro, eso sí, que Derecho era la titulación que quería estudiar y afronta ahora el reto de adaptarse a una realidad muy diferente a la de los últimos años. «Es un poco raro salir de tu entorno, pero hay que enfrentarse a la nueva etapa», señala.

Gabriel continuará viviendo en A Coruña y se desplazará a diario en tren hasta Santiago, una rutina a la que también tendrá que acostumbrarse. El primer madrugón universitario ya dejó una anécdota. «Levantarme fue difícil y, de hecho, por poco no cojo el tren», asegura.

Por la izquierda, Claudia Vieites, Guillermo Soto, Antía Bermúdez y Anxo Valcárcel, afrontan su primer año en la USC, en el Campus de Santiago. / L.Rey

Claudia Vieites: «Tengo bastantes ganas de empezar. Estos días ya estuve buscando el temario»

Claudia Vieites, natural de Negreira, tenía claro desde hacía tiempo que quería estudiar Física. De hecho, las ganas por comenzar esta nueva etapa la llevaron ya en los días previos al inicio del curso a buscar información sobre las materias que tendrá por delante. «Tengo bastantes ganas de empezar. Estos días ya estuve buscando el temario», cuenta.

La estudiante, que cursó Bachillerato en el IES Xelmírez II, se desplazará diariamente hasta Santiago en coche o, cuando no sea posible, en autobús. Aunque una compañera de instituto también estudiará la misma carrera, afronta el comienzo con la vista puesta en ampliar su círculo. «Tengo ganas de conocer a más gente y hacer más amistades», señala.

Los nervios aparecieron justo antes de llegar este lunes a la Universidade. «Los tuve cuando me quedaban diez minutos para llegar, pero se me fueron pronto», explica.

Antía Bermúdez: «Es algo distinto de lo que estoy acostumbrada: un nuevo espacio y gente nueva, pero tengo muchas ganas»

Para Antía Bermúdez, llegada desde Cangas, el inicio del curso supone también estrenarse lejos de casa. Estudiará primero de Psicología, una carrera que tenía en mente desde cuarto de la ESO y para la que consiguió la nota necesaria tras sacar «sobre un 13» en la ABAU.

Uno de los principales retos antes de comenzar las clases fue encontrar alojamiento en Santiago junto a una amiga. «Fue complicado buscar, pero finalmente encontramos uno cerca y bien de precio», explica.

Superado ese primer obstáculo, este lunes llegó el momento de conocer por primera vez la facultad. La impresión inicial fue positiva. «El profesorado y el decanato fueron bastante cercanos y la gente tenía ganas de socializar», destaca sobre sus primeras horas en la USC. Antía afronta esta nueva etapa «con ilusión», aunque consciente de que todo será diferente. «Es algo distinto de lo que estoy acostumbrada: un nuevo espacio y gente nueva, pero tengo muchas ganas», resume.

Anxo Valcárcel: «É xente totalmente nova, pero teño ganas de empezar e ver como é estar na Universidade»

El comienzo de la etapa universitaria tampoco salió exactamente como Anxo Valcárcel, de Melide, había previsto. Su primera opción era estudiar Historia, pero un problema durante el proceso de matrícula le obligó finalmente a optar por Historia del Arte. «Foi un fallo meu, pero Historia da Arte tamén me gusta e estou contento», explica.

Este lunes tenía dos sesiones de presentación, una por la mañana y otra por la tarde, en su primera jornada en la USC. «Pola mañá foi raro meterme no medio e cheguei algo tarde, pero logo as sensacións foron boas», reconoce.

Nervios no le faltan ante lo que está por venir. «É xente totalmente nova, pero teño ganas de empezar e ver como é estar na Universidade», señala. Vivirá en Santiago en un piso con amigos, aunque en su nueva carrera parte prácticamente de cero: todavía no conoce a ninguno de sus futuros compañeros de clase.

De los nervios del primer año a la experiencia: Mara y Amanda, estudiantes de tercero de Farmacia

Amanda Peña, a la izquierda, y Mara Prieto, estudiantes de tercero de Farmacia. / L.Rey

Pero no todos los que este lunes regresaron a las aulas de la USC se enfrentaban a la incertidumbre del primer día. Para Mara Prieto, llegada desde Tui, este es ya su tercer curso en Farmacia y el comienzo se vive de una forma muy diferente. «Estoy tranquila, ya tengo a mi grupo de amigos», explica. Al ver estos días a los alumnos de primero, sin embargo, no puede evitar recordar sus propios inicios. «Lo pasé un poco mal porque es todo nuevo, vivir en una nueva ciudad..., pero también fueron buenos momentos», transmite.

Mara vive en Santiago, en un piso-residencia, y llegó este domingo para afrontar el regreso a las aulas. Este curso, además, tendrá que adaptarse a un cambio de horario. «Antes era de tarde y ahora voy por la mañana, pero la verdad es que lo prefiero», señala tras una primera jornada en la que ya tuvo tres clases. «Por ahora, bien», resume, aunque reconoce que le han advertido de que tercero será «el curso más difícil de la carrera".

También Amanda Peña, vecina de Brión y compañera de Mara en tercero de Farmacia, encara el regreso con la tranquilidad que da conocer ya el funcionamiento de la universidad. Acude cada día a la facultad en autobús y reconoce tener sentimientos encontrados ante la vuelta a la rutina. «Quería empezar ya, pero al mismo tiempo no me veo estudiando otra vez tantas horas», admite.

Noticias relacionadas

Recuerda especialmente duro el aterrizaje en la universidad. «El primer cuatrimestre de primero fue muy complicado, sobre todo por acostumbrarte a la Universidad, y el segundo tenía materias bastante pesadas», explica. Recuerda que en el primer curso "tuve bastantes nervios porque no conoces a nadie, pero ahora ya nos conocemos y te acostumbras rápido al ritmo», concluye.