Pedro Blanco promete «levantar Santiago» con un programa diseñado barrio a barrio

El candidato socialista a la Alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, quiere construir su proyecto electoral escuchando directamente a los vecinos y con propuestas adaptadas a las necesidades de cada barrio. Así lo avanzó este martes durante un desayuno informativo con medios de comunicación, en el que situó como principales ejes de su candidatura el funcionamiento de los servicios municipales, la vivienda y el bienestar social y el impulso económico de Compostela.

«Eu quero ser alcalde de Santiago porque necesitamos un cambio», proclamó Blanco, que ofreció un duro diagnóstico de la situación actual de la ciudad. A su juicio, Compostela «perdeu folgos» y el Gobierno local está «absolutamente esgotado», «rendido» y «superado». Frente a esta situación, reivindicó un Ejecutivo municipal «valente e resolutivo», capaz de adoptar decisiones y recuperar el «orgullo» de Santiago como capital gallega. «Quero que cando Santiago fale, Galicia escoite», resumió.

La primera de sus prioridades será «ordenar a casa» para mejorar el funcionamiento del Concello y de servicios básicos como la limpieza o el transporte público. El segundo eje estará centrado en la renovación urbana, los barrios, las políticas de vivienda y el bienestar social, mientras que el tercero buscará reforzar una Compostela «innovadora», vinculada a la Universidade y capaz de competir también en el terreno industrial y empresarial.

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Para concretar estas propuestas, Blanco anunció que durante las próximas semanas intensificará los contactos con asociaciones vecinales, culturales, deportivas y empresariales. El objetivo será configurar un programa con medidas específicas para cada zona de la ciudad. «Pasaremos polos barrios, cafetearemos coa xente, comeremos nos barrios, escoitaremos e veremos motu proprio todo aquilo que están precisando», avanzó el candidato, que resumió esta fase de trabajo bajo una premisa: «Escoitar para acertar».