Raxoi mantén conversas para evitar a folga do servizo de limpeza dos colexios
Míriam Louzao pon en valor as melloras no reforzo do servizo dende o verán e afirma que as reivindicacións «están fóra do que contemplan os pregos»
A edil de Educación, Míriam Louzao, compareceu este luns en rolda de prensa para dar conta dos asuntos aprobados pola xunta de goberno local mais tamén falou da folga convocada pola CIG en relación co servizo de limpeza e conserxaría dos centros escolares para varios días do mes de setembro, a partir do 14 e do 21, co arranque do novo curso. Segundo Louzao, pese a recoñecer o dereito á reivindicación das traballadoras do servizo, éstas están fóra do contido dos pregos do contrato.
A voceira do goberno quixo poñer en valor as melloras introducidas polo goberno local neste servizo, con limpeza dende a mañá e que inclúe tamén os pavillóns dos centros escolares, e asegurou que dende o Executivo de Goretti Sanmartín están a manter diálogo coa representación das traballadoras para conseguir que a folga non chegue a producirse.
«O goberno local fixo un esforzo orzamentario moi importante para mellorar este servizo», asegura Louzao para indicar que «hai numerosas melloras que se van poder comprobar co inicio do curso». Refírese a edil de Educación ao aumento das horas de limpeza dos centros, así coma a atención a ese servizo nos pavillóns dos colexios.
«Este verán xa se fixeron limpezas en profundidade», apuntou Louzao para indicar que «outra cuestión» son as reivindicacións laborais que trascenden o que recollen os pregos do contrato.
«En todo caso», asegurou a edil, «dende o Concello levamos todo o verán, e máis intensamente nas últimas semanas, mantendo unha comunicación fluída coa representación dos traballadores e coa empresa para tentar chegar a un acordo e que non se faga efectiva esa folga».
Melloras nos horarios
As traballadoras de Lacer, a concesionaria do servizo de limpeza e conserxaría dos colexios composteláns, xa foi á folga durante o mes de xuño. O paro retómase agora «para esixir a mellora das condicións laborais», sobre todo en relación cos horarios. Paulo Rubido, representante da CIG, comunicaba este luns que este contrato «é clarisimamente o máis precario» de Santiago. Dende o sindicato reivindican que «pese ao incremento orzamentario do Concello» para este contrato, que case triplicou a súa dotación, «as condicións que aplica a empresa seguen a ser as mesmas. Cando se realizó a adxudicación atopámonos cunha empresa que se negou a negociar con nós, e alegou que a oferta non chegaba para cubrir esa demanda de mellora», explicou Rubido.
Dende a CIG aseguran a concesionaria se comprometeu «tacitamente» a mellorar os horarios, pero co inicio do curso están a informar de que esas melloras non se van levar a cabo.
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