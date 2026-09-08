Santiago, Vigo y A Coruña cobran distinto al turista: estas son las diferencias en sus impuestos por estadía

Vigo ha aprobado este lunes su tasa turística, que comenzará a aplicarse el próximo 1 de octubre, y completa un mapa gallego en el que las tres grandes ciudades turísticas, Santiago, A Coruña y la ciudad olívica, han elegido modelos con diferencias importantes. No cambia únicamente cuánto paga cada visitante: también quién contribuye al recargo y durante cuántos días.

La principal diferencia para Santiago aparece entre los visitantes que no duermen en la ciudad. La ordenanza compostelana grava las estancias en establecimientos turísticos, incluso cuando se utiliza el alojamiento durante una fracción de día sin pernoctación, pero deja fuera al excursionista que llega unas horas, recorre Compostela y se marcha sin contratar este servicio.

Es un matiz especialmente relevante en una ciudad donde buena parte del debate sobre la saturación turística y la convivencia en el casco histórico gira precisamente alrededor de los grupos de visitantes que concentran su recorrido en unas pocas horas. Por esta vía, quien duerme y deja gasto directo en un hotel, una pensión, una VUT o un albergue privado sí paga; quien visita Santiago durante el día y después abandona la ciudad, no.

Los visitantes de unas horas sí pagan en A Coruña y también lo harán en Vigo

A Coruña y Vigo cuentan, en cambio, con la posibilidad de gravar a turistas que pasan solamente unas horas en la ciudad. Esto es gracias a los pasajeros de cruceros turísticos en tránsito, aunque únicamente estén unas horas en la ciudad y vuelvan después al barco.

El procedimiento es sencillo: al momento de bajarse el viajero, la embarcación tiene constancia y automáticamente aplica un cargo en sus cuentas. Posteriormente, la compañía responsable del buque liquida el importe con la administración correspondiente.

Cruceristas en Vigo / Marta G. Brea / FDV

En otras ciudades europeas lleva años haciéndose y, de hecho, con importes mucho más altos. Por ejemplo, en las populares islas griegas de Miconos y Santorini, este impuesto es de 20 euros. Sin embargo, no hace falta cruzar el Mediterráneo para encontrar ejemplos. En territorio nacional, Barcelona carga un mínimo de 6,25 euros por pasajero que pisa tierra.

A Coruña ya cobra 1,50 euros por pasajero y escala. No se aplica, sin embargo, a quienes embarcan allí para iniciar el viaje ni a quienes desembarcan porque la ciudad es su destino final. Vigo incorporará a los cruceristas desde el 1 de julio de 2027, con una cuota de 1,09 euros antes del IVA correspondiente, alrededor de 1,20 euros.

Vigo será, en general, más barata que Santiago y A Coruña

La segunda gran diferencia está en el bolsillo. Santiago y A Coruña aplican las cuantías máximas previstas por la normativa gallega: 2,50 euros por persona y día en hoteles de cinco estrellas y cuatro superior; 2 euros en buena parte de los hoteles de tres y cuatro estrellas y en las viviendas de uso turístico (VUT); y 1,50 euros en hoteles de menor categoría y pensiones.

Vigo ha optado por importes inferiores. Su ordenanza establece 1,82 euros más IVA —2 euros— para hoteles de cinco estrellas y cuatro superior; 1,46 —1,60 euros— para hoteles de tres y cuatro estrellas y VUT; 1,09 —1,20 euros— para hoteles de categorías inferiores y pensiones; y 0,73 —0,80 euros— para albergues, campings, turismo rural, apartamentos y viviendas turísticas.

También hay diferencias llamativas en los alojamientos económicos. Un albergue privado, camping o establecimiento de turismo rural cuesta un euro de recargo en Santiago y dos en A Coruña, mientras que Vigo lo dejará en 0,73 euros antes de IVA.

Albergue de peregrinos en el Camino / Roi Cruz

Por otro lado, cabe destacar que Vigo implantará además el impuesto de manera progresiva. Desde el próximo octubre hasta el 30 de junio de 2027, únicamente tendrán recargo las dos primeras estancias: la tercera, cuarta y quinta tendrán cuota cero. Desde el 1 de julio de 2027 podrá cobrarse ya un máximo de cinco, el mismo límite existente en Santiago y A Coruña. Ese día comenzará también la aplicación a los cruceristas.

El congresista también marca diferencias

Las principales exenciones son comunes porque proceden de la normativa autonómica. Quedan fuera, entre otros supuestos, los menores de edad, personas con discapacidad igual o superior al 65 %, determinados desplazamientos por motivos sanitarios, deportistas federados que participan en competiciones oficiales, estancias sufragadas por programas sociales y los albergues públicos del Xacobeo.

Pero los concellos han introducido particularidades. A Coruña aplica cuota cero a los participantes en congresos oficiales organizados o patrocinados por el Concello y a determinado profesorado universitario que se desplaza para impartir cursos oficiales de menos de cinco días. Santiago no contempla una bonificación específica equivalente: un congresista que duerme en un establecimiento compostelano paga como cualquier otro huésped salvo que cumpla alguna de las exenciones generales.

Imagen de archivo de un congreso en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago / Jesús Prieto

El resultado son tres maneras diferentes de utilizar una misma herramienta. Santiago concentra el recargo en quienes contratan alojamiento y aplica las tarifas máximas; A Coruña mantiene importes elevados, pero grava también los cruceros e introduce bonificaciones propias; y Vigo empezará con precios inferiores, únicamente dos días sujetos al recargo y una moratoria para los cruceristas.

La comparación deja, sobre todo, una paradoja especialmente visible en Compostela: el sistema no cobra en función de la presión que cada visitante ejerce sobre la ciudad, sino de si utiliza un servicio turístico sujeto al impuesto. Un turista que duerme cinco noches puede pagar cinco días de recargo; un grupo que llegue por la mañana, ocupe durante horas las calles más concurridas del casco histórico y abandone Santiago esa misma tarde seguirá sin aportar un solo euro.