El temporal provoca la caída del tejado de un edificio histórico en el Campus Sur de Santiago

El temporal que afecta este martes a Santiago provocó por la tarde varios desprendimientos en la residencia universitaria San Clemente, en el Campus Sur. Parte de la cornisa y elementos de la cubierta de uno de los balcones de la fachada orientada hacia la avenida das Ciencias se precipitaron sobre el balcón situado inmediatamente debajo, provocando a su vez la caída de tejas y otros elementos de remate.

Según trasladaron inicialmente los servicios de Emergencias a EL CORREO GALLEGO, hasta el histórico edificio se desplazaron agentes de la Policía Local de Santiago para supervisar la situación. No fue necesaria la intervención de los bomberos, ya que, según indicaron, no existe riesgo de caída de los escombros. Los agentes procedieron únicamente a delimitar y acordonar la zona afectada para garantizar la seguridad, al tratarse de un entorno con tránsito habitual de miembros de la comunidad universitaria.

Posteriormente, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) precisó en un comunicado el alcance del incidente. La institución explicó que el desprendimiento afectó a parte de la cornisa y a elementos de la cubierta de uno de los balcones y que, durante la caída, estos alcanzaron la cubierta del balcón de la planta inferior, donde ocasionaron nuevos daños y el desprendimiento de tejas.

Hasta el lugar se desplazaron también la rectora de la USC, Rosa Crujeiras; el gerente, Juan Villoslada; y el vicerrector de Coordinación del Campus de Lugo, Roberto Bande, que tiene competencias en materia de infraestructuras, además de otros responsables de la institución y técnicos de la Oficina de Infraestructuras.

La USC reclama fondos para rehabilitar el edificio

El incidente volvió a poner sobre la mesa el estado de conservación de uno de los inmuebles históricos vinculados a la Universidade de Santiago. Bande aseguró que la institución lleva tiempo solicitando recursos para acometer su rehabilitación.

«Llevamos mucho tiempo reclamando financiación para la rehabilitación de este inmueble y las Administraciones públicas deberían comprometerse para preservar no solo un edificio imprescindible para la comunidad universitaria, sino también un patrimonio de gran valor histórico y cultural para la ciudad», señaló el vicerrector.

Tras el desprendimiento, la USC comenzó a trabajar en la retirada controlada de todos los elementos que presentan inestabilidad o que puedan provocar nuevas caídas, además del aseguramiento provisional de las áreas afectadas.

Una vez concluyan estas actuaciones inmediatas, los técnicos evaluarán con mayor detalle el alcance de los daños y las intervenciones necesarias para reparar las zonas afectadas y garantizar la seguridad del inmueble.

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El suceso tuvo lugar durante la tarde de este martes en este histórico inmueble universitario del Campus Sur, coincidiendo justamente con el inicio del curso para miles de estudiantes, aunque no constan daños personales de ningún tipo.