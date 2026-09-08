La USC crea un programa propio para recuperar parte del talento perdido en las ayudas Ramón y Cajal

La USC perdió a comienzos de este año la oportunidad de presentar 25 candidaturas a las ayudas Ramón y Cajal de 2025 por un fallo en su tramitación. El Consello de Goberno dio este martes el visto bueno a Fénix, un programa propio y extraordinario con el que la institución compostelana busca ahora dar respuesta a aquella situación y recuperar parte del talento investigador afectado.

«As circunstancias excepcionais concorrentes nesa convocatoria, xunto co interese estratéxico da USC en incorporar e reter as persoas investigadoras seleccionadas que manifestaron a súa vontade de desenvolver a súa carreira científica na Universidade, xustifican a creación deste programa», según figura en las bases reguladoras.

La vicerrectora de Investigación y Ciencia Abierta, Almudena Hospido explicó que se trata de «un instrumento propio, extraordinario e limitado a esta convocatoria que permita á Universidade recuperar, na medida do posible, parte dese talento e, ao tempo, asumir a responsabilidade institucional derivada da situación creada».

Fénix tiene como finalidad facilitar la incorporación o continuidad en la USC de estas personas investigadoras, ofreciéndoles un marco de desarrollo profesional y científico que toma como referencia las condiciones que habrían tenido mediante la ayuda Ramón y Cajal y favoreciendo, al mismo tiempo, su participación en futuras convocatorias competitivas de captación y consolidación de talento.

El programa articula las condiciones de incorporación y vinculación de este personal con la USC, la dotación destinada al desarrollo de su actividad investigadora y un itinerario orientado a su eventual consolidación, condicionado al cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles y a los procedimientos de planificación, autorización y aprobación que resulten de aplicación en la Universidad.

Asimismo, establece el compromiso de los investigadores de concurrir, mientras cumplan los requisitos de elegibilidad, a las sucesivas convocatorias Ramón y Cajal o a otros programas competitivos de excelencia de ámbito autonómico, estatal o europeo que permitan financiar total o parcialmente su contratación, actividad investigadora o consolidación en la USC.

Cuatro plazas

Fénix tiene carácter extraordinario y específico para la convocatoria Ramón y Cajal de 2025 y comprende exclusivamente cuatro plazas: una en el área de Biociencias y Biotecnología, en el Departamento de Fisiología y con adscripción al CIMUS; dos en Biomedicina, también en el Departamento de Fisiología y adscritas al CIMUS; y una cuarta en Ciencias Físicas, en el Departamento de Física de Partículas y con adscripción al IGFAE.

La incorporación al programa requerirá, cuando proceda, la renuncia de la persona interesada a la ayuda para la que fue seleccionada en la convocatoria Ramón y Cajal de 2025, en los plazos y condiciones que se determinen.

En la misma reunión, la rectora, Rosa Crujeiras, avanzó que, tras el proceso de información reservada relacionado con la convocatoria Ramón y Cajal, se ha tomado la decisión de intervenir «con urxencia» en la operativa y los procedimientos organizativos de la Subárea de Convocatorias y Programas de Recursos Humanos con el objetivo de «evitar estas situacións no futuro».

El fallo que dejó fuera de la convocatoria a la USC

El actual equipo rectoral tuvo conocimiento del problema el 9 de abril, un día antes de tomar posesión, al comprobar que la USC no figuraba como centro elegible en la resolución de la Agencia Estatal de Investigación. De inmediato solicitó información para evaluar la situación y comprobar si existía alguna posibilidad de subsanarla, pero la respuesta fue negativa.

La vicerrectora de Investigación y Ciencia Abierta, Almudena Hospido, atribuyó lo ocurrido a «un fallo interno de comunicación» y reconoció que «fallou todo o que tiña que fallar». El episodio ha llevado a la Universidad a revisar y sistematizar sus procesos y procedimientos internos para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.