Vendedores, administrativos y camareros: los trabajos que más buscan los demandantes de empleo en Santiago

Si Santiago pudiera resumir en una lista el trabajo que quieren encontrar quienes llaman a la puerta del mercado laboral, el primer puesto estaría detrás de un mostrador. Vendedores en tiendas y almacenes es, con 1.800 solicitudes, la categoría que encabeza actualmente el registro de demandantes de empleo de la ciudad, muy por delante del siguiente gran grupo localizado: el de empleados administrativos sin tareas de atención al público, con 900.

Los datos proceden del buscador de ocupaciones más demandadas de Emprego Galicia. Es importante matizar: no son puestos de trabajo disponibles ni ofertas publicadas por empresas, sino ocupaciones en las que quienes buscan empleo han indicado que estarían interesados en trabajar.

También hay que interpretar con precaución cada cifra. Una solicitud no equivale necesariamente a una persona distinta. En los registros de los servicios públicos de empleo, cada demandante parado puede señalar hasta seis ocupaciones, de manera que alguien puede aparecer simultáneamente, por ejemplo, buscando trabajo como administrativo, recepcionista y vendedor.

Aun con esa cautela, la distancia del comercio es considerable. Vendedores en tiendas y almacenes es la primera categoría compostelana. Tras ella, los empleados administrativos sin atención al público reúnen 900 solicitudes. Dentro de este último grupo, la ocupación más buscada es «empleado administrativo, en general».

La atención al público y la hostelería, en consonancia con el propio carácter turístico de la tierra del Apóstol, forman otro de los grandes bloques. El oficio de camarero, en general, suma 550 solicitudes, mientras que el grupo de recepcionistas —sin incluir los hoteles— alcanza 530. Los cocineros contabilizan otras 250 y los recepcionistas de hotel, 180. A ellos se añaden perfiles comerciales: los agentes y representantes comerciales acumulan 220 solicitudes.

Un camarero atiende las mesas de una terraza en el centro de Santiago / Antonio Hernández

Por tanto, los propios compostelanos, a través de sus oficios deseados, dibujan un Santiago bastante reconocible: comercio, oficinas, atención al público y hostelería absorben buena parte de las preferencias laborales.

La cara más reconocible de Santiago: profesores, periodistas y personal de museos

Pero al descender por el registro aparece otra característica especialmente vinculada al perfil de la capital gallega. La enseñanza tiene un peso considerable. El grupo que reúne a profesores y otros profesionales docentes no incluidos en categorías más específicas alcanza 260 solicitudes, prácticamente las mismas que los cocineros asalariados. Los profesores de Secundaria suman otras 230.

También destaca el ámbito del ocio educativo. Los monitores de actividades recreativas y de entretenimiento acumulan 200 solicitudes; dentro de ese grupo, 150 corresponden específicamente a monitores de educación y tiempo libre.

La huella de una ciudad universitaria, administrativa y cultural se hace aún más evidente en niveles algo inferiores. En Santiago figuran unas 150 solicitudes en el grupo de periodistas. Otro tanto para profesionales de publicidad y comercialización. Los técnicos de galerías de arte, museos y bibliotecas alcanzan 120; la misma cifra para los psicólogos; y los técnicos de grabación audiovisual, 110.

En el caso de museos y bibliotecas, el propio registro permite incluso bajar un escalón más: aparecen 60 solicitudes como ayudantes de biblioteca y documentación, 50 como ayudantes de museo y 20 como ayudantes de archivo. Son cantidades pequeñas frente a las del comercio, pero revelan el tipo de perfiles que también buscan hacerse un hueco laboral en Compostela.

Museo do Pobo Galego, en Santiago / ECG

Algo parecido sucede con las profesiones científicas y tecnológicas. El grupo de biólogos, botánicos, zoólogos y afines reúne 100 solicitudes. Los técnicos de asistencia a usuarios de tecnologías de la información alcanzan 100 y los programadores informáticos, 80.

La administración, además, reaparece bajo distintas especialidades. A los 895 registros del gran grupo inicial se añaden categorías como asistentes de dirección y administrativos, con 235 solicitudes, o técnicos administrativos, con 160.

En todo caso, estas cifras no solamente reflejan los oficios más demandados por los vecinos y personas que están dispuestas a trabajar en la capital gallega. Los números también reflejan cuáles son los sectores laborales con más competencia, aunque no necesariamente con menor inserción laboral, como podría sugerir el elevado número de demandantes. Aunque haya centenares de potenciales camareros buscando trabajo, hay una cantidad incluso mayor ejerciendo al mismo tiempo. Todo esto sumado a que, por iniciativa propia, las personas tienden a buscar vacantes donde creen que puede ser más sencillo incorporarse, ya sea por abundancia de oferta o por tratarse de un perfil menos especializado.

Una pauta común, pero con una huella cultural propia

La preferencia por el comercio no es una particularidad compostelana. Vendedores en tiendas y almacenes es también la ocupación con más solicitudes en las otras seis principales ciudades gallegas.También se repite el peso de la hostelería: los camareros representan alrededor de un tercio de las solicitudes registradas para vendedores.

Las diferencias aparecen al bajar a ocupaciones más específicas. Vigo refleja con mayor claridad su carácter industrial, con 1.700 solicitudes para técnicos de control de procesos y 1.600 para operadores de cadenas automatizadas de montaje. Santiago, en cambio, destaca proporcionalmente en determinados perfiles culturales y de comunicación. Los técnicos de galerías de arte, museos y bibliotecas reúnen 124 solicitudes, casi tantas como las 142 de Vigo pese a la enorme diferencia en el tamaño de ambos mercados laborales. Algo similar ocurre con los periodistas, lo cual también es lógico sabiendo que en la capital gallega se encuentran las oficinas centrales y delegaciones de numerosos medios de comunicación.

El comercio, la administración y los servicios dominan en todas las ciudades, pero Compostela presenta una presencia relativamente mayor de perfiles ligados a la cultura, la comunicación y el ámbito universitario.