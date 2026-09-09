Las asociaciones de vecinos de Santiago ponen sus deberes para el nuevo curso político: ayudas más ágiles, bus gratis para jubilados, control del ocio nocturno y un turismo ordenado

En este arranque de septiembre no solo se pone en marcha el curso escolar, sino que también recupera la plena actividad la política. La vida municipal coge poco a poco velocidad de crucero rumbo a las elecciones, la administración sale del letargo estival y la ciudad también recupera el pulso, como quedó claro este martes en la reunión de la Coordinadora das Asociacións Veciñais de Santiago. El grupo que reúne a más de una veintena de colectivos vecinales mantuvo una reunión en Cornes para analizar los que ellos consideran que son los principales problemas que afronta Santiago. Del encuentro salió un listado de deberes, la mayoría de ellos para el Concello.

Más viajes gratis en bus para los jubilados: "Su labor de acompañamiento a los nietos es fundamental"

Los vecinos de Santiago se sumaron ayer martes a las numerosas voces que reclaman más facilidades para los jubilados del concello en el uso del transporte público a través de la gratuidad de viajes. De esta forma, la Coordinadora das Asociacións Veciñais de Santiago traslada al Concello la necesidad de ampliar los 100 viajes gratis que contempla el nuevo contrato para el transporte que estrenará la ciudad para este colectivo de mayores, una cifra muy inferior a los que había hasta ahora, que prácticamente suponían la gratuidad total del servicio. "Son alegaciones que de momento no tienen respuesta", aclararon en la reunión celebrada este martes en Cornes. En todo caso, las asociaciones seguirán presionando para conseguir una mejora en este ámbito, que consideran vital.

Admiten que no hay por qué llegar a los 700 viajes gratuitos que se contemplaban antes, pero tampoco un recorte tan grande que se limite a 100, para a partir de esa cifra empezar a pagar una tarifa reducida por los siguientes viajes. Los colectivos vecinales recuerdan como muchas veces estos jubilados son los que acompañan a sus nietos, "un trabajo de acompañamiento fundamental para la conciliación" que no puede ser penalizado con la nueva movilidad urbana, advierten los vecinos.

En ese punto del orden del día también se recordaron las mejoras exigidas a nivel de nuevas paradas o de introducción de más itinearios para optimizar el servicio de transporte de autobús en la ciudad, "que también siguen sin respuesta", recuerdan.

Las ayudas municipales de 2026 a las asociaciones siguen en el aire: "Inadmisible"

Sin embargo, el punto del orden del día que más interés (y polémica) presentaba para las asociaciones de vecinos tenía que ver con su propia financiación, ya que a estas alturas del año continúa en el aire la convocatoria de las ayudas municipales para estos colectivos vecinales. "El año fiscal termina el 15 de octubre y a estas alturas no sabemos qué pasará", lamentan.

Las noticias que tienen desde el Ayuntamiento de Santiago es que las auyudas "están a punto" de convocarse, por lo que la Coordinadora das Asociacións Veciñais de Santiago pedirá formalmente un borrador de esa convocatoria para conocer las bases y poder preparar todo "para que no nos pille el toro", ya que a estas alturas del año los plazos van ya muy ajustados en todos los aspectos, advierten.

La situación, en todo caso, es "delicada", apuntan desde algunos colectivos vecinales, ya que tienen que hacer frente a estas alturas del año al pago de obras, impuestos, tasas o la propia rganización del calendario de actividades del nuevo curso y las excursiones. Todo eso requiere una serie de fondos que ahora mismo están asumiendo las asociaciones. "Te afecta en el día a día, en todo", lamentan.

El año pasado el Concello preparó la convocatoria de estas ayudas ya antes de las vacaciones del verano, recuerdan, y finalmente se cobraron el 28 de abril de este año. Si el cronograma de pagos se repite, las subvenciones de 2026 se cobrarán bastante avanzado ya 2027, un escenario que también inquieta al colectivo. "El problema es no saber absolutamente nada".

Exigen más control sobre el ocio nocturno en la ciudad: "Hay mucho que mejorar"

La reunión de la Coordinadora das Asociacións Veciñais de Santiago este martes en Cornes también puso el acento en otras problemáticas que vienen de viejo pero que, lejos de tener impacto global como el transporte o la financiación, se concentran en determinadas zonas de la ciudad.

La más evidente tiene que ver con el ocio nocturno, especialmente en el Ensanche, el casco histórico y otros barrios que cierran el Santiago viejo, como Concheiros. Las asociaciones de vecinos de esas zonas exigen más control por parte del Ayuntamiento para evitar los ruidos y mejorar la seguridad. Pero también hay otros frentes en los que actuar, como la propia limpieza derivada de ese ocio o la situación de algunas terrazas.

Dicen por ello que hay "mucho que mejorar" en este sentido, por lo que demandan a las autoridades más revisiones a los negocios.

Turistas alrededor de la Catedral / Jesús Prieto

Turismo sostenible: la reordenación de visitantes en el entorno de la Catedral

Por último, está la problemática de lo que denominan "turismo sostenible". Las asociaciones exponen la necesidad de buscar una solución a la concentración excesiva de visitantes en el entorno de la Catedral y algunas partes de la zona vieja de Santiago, sobre todo en determinadas épocas, ya que dificulta el día a día de los residentes. No se trata de turismofobia, pero sí de poner algo de orden en fechas clave.

"Entre el Concello y la Iglesia deben buscar alguna fórmula" para evitar esas colas de gente esperando dos horas bajo unos andamios o al sol. Por ello, exigen que se gestionen mejor los accesos. "Santiago tiene mucho más que ver que la Catedral". Una estrategia de redirección de flujos turísticos en la que ya trabaja el Concello desde hace tiempo, pero que todavía no logra repartir a los visitantes por toda la ciudad al nivel esperado.