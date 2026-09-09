Borja Iglesias entra desde Santiago en ‘La Revuelta’ de David Broncano para disfrutar de sus ‘highlights’ del Mundial con España: «Ni tan mal»

Apenas unas horas después de conocerse la noticia de que el futbolista compostelano Borja Iglesias será homenajeado en casa tras ganar este verano el Mundial con la selección española —la recepción institucional en Raxoi tendrá lugar el próximo 14 de septiembre—, el delantero del Celta de Vigo se dejó ver la noche del martes en La Revuelta, programa de La 1 presentado por el humorista, también nacido en Santiago de Compostela, David Broncano.

El compostelano Borja Iglesias, durante el partido del último Mundial disputado ante Portugal. / EFE

Borja Iglesias entra desde Santiago en 'La Revuelta' de David Broncano

David Broncano comenzó el programa señalando que «el campeón del mundo que venía al programa jugó un partido de fútbol y se ha lesionado. Entonces, le ha dicho el entrenador (Claudio Giráldez) que no podía venir». Aunque, posteriormente, desveló a todos los presentes en el Teatro Albéñiz de Madrid que «al menos ha tenido el detalle, en un día de pruebas médicas que es complicado para él, de conectarse desde su casa».

Fue entonces cuando el compostelano Borja Iglesias se conectó al otro lado de la pantalla. Lo hizo, desde Santiago de Compostela, pidiendo disculpas y aclarando que «he tenido que volverme, pero no estoy lesionado».

«Vengo de una lesión y me han hecho volver para seguir tratándome. Además, llevo unas semanitas de bastante carga de trabajo y ayer (por lunes), que solo jugué 20 minutos, acabé cansadísimo. Soy un señor ya», añadió entre risas Borja Iglesias.

Los ‘highlights’ de Borja Iglesias en el Mundial: «Ni tan mal»

Algo que no le extrañó para nada a David Broncano, quien no tardó en recordar que el futbolista gallego tuvo que disputar «tres minutos en el Mundial» que le han valido para «llevarse la misma copa que Rodri». Una broma que David Broncano no quiso dejar ahí para mostrar los highlights (mejores momentos) de Borja Iglesias en el Mundial con un vídeo que, en palabras del presentador de RTVE, duraba «casi tanto como lo que jugaste».

En él, se pudo ver algunas escenas del deportista gallego sobre el campo con la elástica del combinado nacional, pero, sobre todo, celebrando el título logrado. Un vídeo al que el futbolista compostelano reaccionó con un: «Ni tan mal».

Borja Iglesias y David Broncano, en 'La Revuelta' de RTVE. / RTVE

David Broncano invita de nuevo a Borja Iglesias a 'La Revuelta'

«¿Te lo esperabas peor?», le contestó David Broncano, quien quiso poner en valor que no es fácil ser convocado por la mejor selección del mundo y no dejó pasar la oportunidad de invitarlo nuevamente al programa.

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La oferta fue aceptada por Borja Iglesias, que puso una condición. «Antes de marzo, porfa. Por si acaso», señaló, en referencia a la más que posible celebración de elecciones generales después de esa fecha y el temor de David Broncano a quedarse sin espacio en RTVE si hay un cambio de gobierno.