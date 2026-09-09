Un científico del IDIS será el primer español al frente de la Young CED-IADR: "Quiero dar voz a los buenos investigadores jóvenes"

El santiagués Yago Leira, colíder del grupo de investigación OMEQUI del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) acaba de ser elegido presidente del Young CED-IADR, la división en Europa continental de la Asociación Internacional para la Investigación Dental dirigida a estudiantes y jóvenes investigadores centrados en el ámbito de la odontología y la salud oral. Un cargo que ocupará durante los próximos tres años tras imponerse al francés Raphael Richert del Lyon Dental Hospital en la votación del pasado viernes celebrada durante el congreso de la asociación en Lisboa.

¿Qué supone para usted haberse convertido en el primer español al frente de los jóvenes investigadores europeos en salud oral?

En primer lugar, he de decir que la Asociación Internacional de Investigación para la Odontología es la mayor en todas las áreas de odontología. Su origen es americano, pero tiene divisiones en todo el mundo, y España está incluida dentro de la europea continental, que son todos los países de Europa excepto Reino Unido y los países escandinavos. Y dentro de esa división europea hay un comité ejecutivo, pero también una sección para jóvenes europeos, que es para la que acabo de ser elegido presidente. Un cargo que supone un gran honor y toda una responsabilidad, puesto que implica dar voz a una comunidad de jóvenes investigadores con un enorme potencial.

Parte activa en la toma de decisiones

¿De qué forma les va a dar voz?

Lo relevante de ser el presidente de esa sección es que durante los tres años de mandato también eres un miembro más del comité ejecutivo de la asociación, con lo que se pueden tomar decisiones en este comité teniendo en cuenta a los jóvenes, algo que de otra forma sería muy complicado. La idea es construir una comunidad más conectada, participativa e inclusiva.

¿Cuáles van a ser sus primeros pasos como presidente?

Yo voy a ser el nexo de unión entre los jóvenes y el resto de miembros de la asociación, y lo que me propongo es ser la voz de estos jóvenes, visibilizando cualquier propuesta que puedan tener, sus inquietudes. Nos reunimos varias veces al año y proponemos todo tipo de actividades. Organizamos simposios para jóvenes investigadores porque creemos que es importante darles visibilidad. En los congresos siempre hay gente muy top, con mucho prestigio, pero entre los jóvenes también hay buenos investigadores que a lo mejor no son tan conocidos y a los que no se les da la oportunidad que merecen. Se trata de que tengan una participación cada vez más activa, fomentando la colaboración y ayudándoles a avanzar en sus carreras científicas.

Larga trayectoria en la entidad

Entiendo que lleva ya tiempo dentro del engranaje de la CED-IADR participando activamente.

Sí, yo empecé como miembro en 2018, si bien fui más activo a partir de 2021, 2022, cuando volví de Londres a Santiago. Pero sí, llevo muchos años involucrándome en la organización de actividades dentro del proyecto de jóvenes embajadores de la asociación.

¿En qué líneas centra su labor investigadora?

Me dedico fundamentalmente a la periodoncia y la implantología, si bien en la sección que voy a presidir hay gente de todas las áreas y de diferentes nacionalidades, con lo cual represento a un grupo muy heterogéneo. Con respecto a mi trabajo, en la Facultad de Odontología de la USC desarrollo la actividad clínica, concretamente en la Unidad de Periodoncia y en el máster de periodoncia, y luego llevo a cabo parte de mi actividad investigadora en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago.

¿Está considerado un joven investigador?

Sí, tengo 35 años y se nos considera dentro de esa categoría hasta los 40 años. De hecho, para acceder a la presidencia de la CED-IADR no puedes tener más de 37 años.

"Hay mucha competitividad y los fondos cada día son menores, y en odontología está el problema añadido de que apenas hay financiación pública para investigar" Yago Leira — Investigador del IDIS

¿Qué precisan como científicos que comienzan en el ámbito de la salud oral?

Tanto en Galicia como en Europa, la realidad es que la carrera investigadora es bastante precaria. Los salarios son los que son, y luego también está el problema de la financiación de proyectos, que es algo que pasa en todos los ámbitos, cuando no tienes mucho bagaje como investigador, es difícil conseguir proyectos. Yo creo que lo más complicado hoy como investigador es independizarse. Hay mucha competitividad y los fondos cada día son menores. En odontología tenemos además el problema añadido de que apenas contamos con financiación pública para investigar porque competimos con medicina y con todas las ciencias de la salud, y quizás nuestros proyectos no tengan tanto impacto para las entidades financiadoras y para la sociedad. No sucede así en Estados Unidos, donde tienen una institución dedicada exclusivamente a investigación en odontología.

¿Cuánto tiempo lleva vinculado al IDIS?

Entré en el año 2014 como investigador predoctoral y desde entonces he estado vinculado al IDIS porque durante mi estancia en Londres también seguí colaborando con ellos. Al volver ya tuve becas postdoctorales asociadas a distintos proyectos, luego un contrato Sara Borrell y desde el año pasado un Miguel Servet.