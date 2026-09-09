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Novo programa

Unha familia de Santiago de Compostela, protagonista do novo programa da Televisión de Galicia (TVG) que achega a cultura xitana

A canle autonómica estrea 'Orgullo de familia'

Fotograma de 'Orgullo de familia', novo programa da Televisión de Galicia (TVG).

Fotograma de 'Orgullo de familia', novo programa da Televisión de Galicia (TVG). / TVG

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

A Televisión de Galicia (TVG) estrea este mércores, a partir das 22.50 horas, Orgullo de familia, un novo docu-reality que achega a realidade cotiá de tres familias xitanas galegas —os Ventos Romero de Santiago de Compostela, os Jiménez Jiménez e os Jiménez Hernández— ao longo de 13 capítulos que nos convidarán a descubrir as súas historias, raíces, costumes e valores nun retrato íntimo e respectuoso que reivindica o orgullo de sentirse galego e caló.

Unha familia de Santiago, protagonista de ‘Orgullo de familia’

Segundo informou a TVG nun comunicado, unha das tres familias participantes en Orgullo de familia son os Ventos Romero de Santiago de Compostela, unha «familia orgullosa das súas raíces e decidida a construír o seu futuro sen renunciar ás súas tradicións».

Entre os seus integrantes atópanse Mikael Romero e Aroa Ventos, unha parella que acaba de iniciar a súa vida en común e que soña con abrir un salón de peiteado e mellorar a súa casa.

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Ao seu lado están Antonio e Sulamita, pais de Aroa, os seus irmáns e os tíos Josué e Selene, que exercerán un papel fundamental para axudarlles a abrirse camiño no mercado.

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