Una investigadora de Santiago protagoniza el primer thriller de Paula Deiros, ex vecina compostelana ya que estudió y trabajo como docente de música en la capital gallega durante una decena de años. Laia Ramuín, así se llama la psicóloga forense, profesora de Criminología de la USC, que centra las 437 páginas de "El eco de la niebla", novela de la autora lucense editada por SUMA el pasado 3 de septiembre y presentada ese mismo día en la Librería Nobel de Vilagarcía de Arousa, este miércoles 9 en A Coruña (librería Lume, a las 19 horas en conversación con María Nieto) y el 16 de septiembre en Vigo (en Vigo de Papel).

Etapa de la autora en Santiago

"Fui madre por primera vez en el año 2024 y hace cuatro meses fui madre de nuevo y, ¿qué sucedió? Que yo soy una persona muy dormilona y aunque tardo en conciliar el sueño, me vi con una lactancia materna exclusiva y con múltiples despertares no era capaz de conciliar el sueño , entonces, decidí escribir porque era un momento tan demandante que necesitaba canalizar todas esas emociones...", afirma Laura Deiros.

"Como viví 11 años en Santiago era relativamente lógico que hubiera un personaje vinculado a la ciudad... Soy profesora de música, pero estudié en la USC y me quedé en Santiago cuando no había plaza" Paula Deiros — Autora de la novela "El eco de la niebla"

"Y como viví 11 años en Santiago era relativamente lógico que hubiera un personaje vinculado a la ciudad y como yo soy profe de música, pero estudié en la USC y me quedé en Santiago cuando no había plaza y trabajé entonces en muchas escuelas de música de Santiago y aunque no soy picheleira si tengo algo especial que me vincula a Santiago y para mí era importante que la protagonista tuviera también un guiño a donde yo estuve. Y no solo la protagonista de la novela tiene cosas de mi, todos los personajes beben un poco de mí", detalla en charla con EL CORREO GALLEGO.

Otros lugares de Galicia

"La novela también menciona Lugo, el parador de Vilalba y como veraneé en Aguiño toda mi vida de pequeña, aunque soy de tierra adentro, hay en la novela una gran vinculación con el mar y cuando desarrollé este personaje pensé: '¿Como puedo vincularlo a Santiago de Compostela y a la Ría de Arousa?' Pues es fácil, localizo a la protagonista en Vilagarcía, hago que trabaje en Ribeira porque aparece un cadáver en una isla de la Ría de Arousa que pertenece al concello de Ribeira, ella trabaja como profesora de Criminología en la USC", explica Paula Deiros antes de detallar la faceta documental previa que le exigió el relato.

"Cuento cosas muy documentadas pero lo hago a través del diálogo para que no se haga pesado, así hace que el relato fluya mucho mejor y se haga más trepidante" Paula Deiros — Autora de la novela "El eco de la niebla"

Documentación

"Me tuve que formar mucho en la parte científica y mantuve encuentros con comisarios, con la Guardia Civil a nivel marítimo, revisé cartas de navegación para conocer la orografía. Busqué el mayor rigor posible y para ello busqué a profesionales porque la novela trata temas como musicología, historia, leyendas y e incluso a nivel de antropología el libro esta muy documentado para si emplear un argot que es muy técnico. De hecho, una vez que ya tuve contacto con la editorial, se me pidió aún más rigor a nivel científico. Y cuento toda esa documentación a través del diálogo para que no se haga pesado, asi hace que el relato fluya mucho mejor y se haga más trepidante", aclara Paula Deiros.

Eje del argumento

"El eco de la niebla" parte de la aparición de "un sudario blanco junto a las brumosas aguas de la ría de Arousa!", según detalla la nota de la editorial. Y añade ese comunicado de prensa: "En su interior, el cuerpo de una joven descansa sin signos aparentes de lucha, rodeado de una inquietante escenografía que sacude a toda la provincia y convierte el hallazgo en un misterio difícil de explicar. Laia Ramuín, brillante psicóloga forense, profesora de Criminología y colaboradora habitual de la Policía Nacional en Galicia, es llamada para enfrentarse al caso más complejo de su carrera. Junto al nuevo subinspector Tristán Castro, deberá adentrarse en una investigación donde nada es lo que parece" y en la que cada nueva pista revela que alguien ha convertido el crimen en un mensaje cuidadosamente construido".

""Leo de todo pero de este género de misterio, mi referente más top es Domingo Villar y luego citaría de Galicia a Pedro Feijoo, María Oruña, Arantza Portabales" Paula Deiros — Autora de la novela "El eco de la niebla"

Ya está en marcha la segunda edición, de modo que la pregunta es obligada, ¿darán las aventuras de esta investigadora compostelana para una saga literaria detectivesca?. Su autora, ayer vecina de Compostela y hoy de Vilagarcía, responde con la niebla como aliada: "Ya estoy escribiendo de nuevo otro libro y seguimos por aquí, por la temática del thriller porque todas las personas que leyeron 'El eco de la niebla" me están reclamando la segunda parte, entonces... Laia daría pasa una saga, da para cositas, podría continuar como una saga pero no digo nada, me encantaría porque lo que quiero es escribir, pero....", dice sin decir para así abrir las puertas a la intriga tanto de forma literaria como personal, que el futuro se escribe con el azar como factor imprevisible.

Paula Deiros. / Nuria Atanes

Referentes literarios

Formada en violín y canto lírico, Paula Deiros es profesora de música en Rías Baixas y también escribe poesía, género donde ha ganado "algunos certámenes", según nos dice, sin que todavía se haya dado el paso de lanzar su primer poemario, detalla antes de comentar sus referentes en cuestiones de novela.

"Leo de todo pero de este género de misterio, mi referente más top es Domingo Villar y luego citaría de Galicia a Pedro Feijoo, María Oruña, Arantza Portabales y, de fuera, citaría al francés Pierre Lemaitre, también me gusta mucho Dolores Redondo, que es muy muy buena...", concluye Paula tras una afable conversación celebrada en la cafetería Milay, en la Praza Roxa.

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