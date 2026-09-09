Nuevo corte de tráfico en Santiago: las fiestas de Conxo modifican la circulación en el barrio este fin de semana

Con el verano apurando los últimos días, este fin de semana se celebra en Santiago una de las últimas propuestas festivas de la época de verbenas: las fiestas de Nuestra Señora de la Merced en Conxo.

La celebración de las fiestas en el barrio compostelano, que se prolongarán del viernes 11 al domingo 13, estará acompañada por varios cortes de tráfico y modificaciones en el transporte urbano.

Cortes en Conxo

Así, la rúa do Campo de Campo estará cortada al tráfico desde las 20.00 horas del viernes hasta la noche del domingo. Además, las modificaciones en el tráfico también afectarán al transporte urbano, con varias líneas que sufrirán distintos desvíos.

Cambios en el transporte urbano sentido sur

Los autobuses de las líneas 5 (sentido Vite-Rocha) y C2 no podrán circular desde la rotonda de Conxo hacia el Campo de Conxo y Benéfica.

En cuanto a la línea 5, desde la rotonda de Conxo se desviará por la SC-20 incorporándose a la rotonda de Volta do Castro, rúa Volta do Castro (sentido sur, hacia Rocha) y retomando el itinerario habitual en la rúa Poza Real de Abaixo (Santa Apolonia).

Quedarán suprimidas las paradas (155) Campo de Conxo, psiquiátrico; (127) Benéfica de Conxo, Televés; (626) Torrente, cruce Travesa Benéfica; (628) Torrente nº 28; y (246) Torrente, cruce Volta do Castro.

Por su parte, en cuanto a la línea C2, después de salir del hospital Provincial, desde la rotonda de Conxo se desviará por la SC-20 incorporándose a la rotonda de Volta do Castro, rúa Volta do Castro (sentido Torrente) y recuperará su itinerario habitual por la rúa dos Roláns.

Se suprimirán las paradas (155) Campo de Conxo, psiquiátrico; y (127) Benéfica de Conxo, Televés.

Desvíos en los buses en sentido norte

Desde la Benéfica de Conxo (Televés) hacia la rotonda de Conxo, la línea 5 (sentido Rocha-Vite), la línea 12 y la línea C4 solo podrán llegar hasta Televés, desde donde realizarán un cambio de sentido volviendo por Torrente, rotonda de Volta do Castro, periférico SC-20 y desde la rotonda de Conxo continuará cada línea con su itinerario habitual.

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