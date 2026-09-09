La pianista compostelana Isabel Dobarro gana el premio a Mejor Instrumentista de los InterContinental Music Awards

La pianista compostelana Isabel Dobarro suma otro reconocimiento internacional en su trayectoria. La ganadora de un Latin Grammy en 2025 ha sido distinguida ahora con el galardón de Mejor Instrumentista en los InterContinental Music Awards.

Galardón por una pieza de Gabriela Ortiz

Tras el reciente paso por su ciudad natal, Santiago, donde participó como ponente en los cursos Música en Compostela y acepto además sumarse a la directiva de dicho proyecto en un consejo directivo y docente que preside su madre, María Dobarro, la artista santiaguesa suma un nuevo hito en su trayectoria como pianista. Agranda así el eco del Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Clásica logrado en 2025 por un disco llamado "Kaleidoscope".

Primera por la izquierda, Isabel Dobarro, junto a parte del equipo docente de los cursos Música en Compostela 2026, en el Hostal dos Reis Católicos. / Cedida

Isabel Dobarro ha logrado ahora el premio a la Mejor Instrumentista en los InterContinental Music Awards 2026, que reconoce su talento al interpretar "Estudios entre Preludios n.º 3", pieza de la mexicana Gabriela Ortiz, una de las compositoras latinoamericanas de más eco internacional tras ganar en los últimos dos años cinco premios Grammy, amén de trabajar con formaciones como la Filarmónica de Los Ángeles y directores de la fama de Gustavo Dudamel.

,En dichos premios internacionales Isabel Dobarro ha logrado el respaldo de un panel de profesionales de la industria musical. En las categorías de interpretación (en su caso en "Best Instrumentalist"), las candidaturas fueron evaluadas por un comité de cuatro especialistas atendiendo a criterios como la interpretación, la técnica y la personalidad artística.

Parte de una academia de élite

Isabel Dobarro es además parte de la Recording Academy de 2026, la organización que reúne a los profesionales de la música y está detrás de los míticos premios Grammy, donde desde hace tres años es integrante con derecho a voto al igual que en la Latin Recording Academy, dos de las instituciones señeras en la industria musical estadounidense.

Reciente paso por los míticos estudios Abbet Road

Otro de los pasos hacia adelante en la carrera Isabel Dobarro llegó hace unos meses al visitar los estudios Abbey Road de Londres, famosos por ser la casa de muchas canciones de los Beatles, y donde grabó en Persephone, Piano Concerto No.1, disco de Vicente Alamo. El propio Álamo presenta así esa obra: "Es un concierto para piano y orquesta en cuatro movimientos inspirado en la fuerza y el renacer de una mujer. Un viaje a través del descenso, la lucha y la transformación, y de la voluntad de volver a resurgir".

Compuesto por Vicente Álamo, ese reciente álbum fue grabado en los citados Abbey Road Studios, Londres, junto a la Royal Philharmonic Orchestra con Dobarro como piano solista, bajo la dirección de Alberto G. López, con producción de Javier Monteverde, y John Barrett como ingeniero. "Un disco dedicado a todos aquellos que aún caminan en la oscuridad, que todavía no pueden ver la luz, pero tienen la certeza de que está ahí, esperándolos al final del camino", detalla el emotivo mensaje en redes de su autor.

Más proyectos

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Por otra parte, durante este mismo año 2026, ella grabó como solista en el disco "Entre el Greco y Cervantes", con música del compositor Víctor Morales e interpretación de la Orquesta Sinfónica de RTVE (dirección de José Luis López Antón) y en diciembre volverá a Abbey Road «a grabar con la Academy of St. Martin in the Fields, la pianista argentina Lucía Caruso y el guitarrista Pablo Sáinz Villegas», señaló hace semanas Isabel Dobarro en charla con EL CORREO, resumiendo un caminar artístico que revela su inquietud y el reconocimiento del mar de horas dedicadas al piano.