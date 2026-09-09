Así es la pizzería de Santiago que se cuela entre las 100 mejores del mundo

Santiago de Compostela tendrá este mes un representante en uno de los grandes escaparates de la pizza a nivel mundial. Y es que una pizzería de la capital gallega se ha ganado un sitio entre las 100 mejores del mundo y ya solo falta por saber qué posición ocupa en este ranking internacional. La respuesta llegará la próxima semana, el martes 15 de septiembre en Nápoles, durante la celebración de la gala 50 Top Pizza World 2026, que reunirá a los establecimientos más destacados del planeta.

Se trata de Oura, el proyecto compostelano ubicado en el espacio gastronómico El Dieciocho, en el Outlet Área Central, que se ha convertido en la primera pizzería de Galicia en entrar en la élite de la prestigiosa guía 50 Top Pizza.

La gala se celebrará en el Teatro Mercadante de Nápoles, precisamente en la ciudad que dio origen a la pizza. Allí se dará a conocer la clasificación completa de las 100 mejores pizzerías del mundo de 2026. Una cita a la que llega tras ser nombrada como la 14ª mejor pizzería de Europa el pasado 29 de junio.

La apuesta por una pizza con identidad gallega

Detrás de Oura se encuentra el pizzaiolo compostelano Julio Gómez, que desarrolló parte de su trayectoria profesional fuera de Galicia antes de regresar a Santiago con una idea muy concreta: demostrar que la pizza también puede servir para contar la historia, el paisaje y el producto gallego.

Su propuesta se articula alrededor del concepto de “pizza galega contemporánea”, que mantiene la tradición italiana como punto de partida, pero incorpora ingredientes y productores vinculados a Galicia. Las masas tienen largas fermentaciones y se elaboran con harinas ecológicas gallegas e italianas, mientras que la despensa concede protagonismo al producto local.

Una de las pizzas disponibles en Oura Pizza / Cedida

La propia guía 50 Top Pizza ha destacado esa capacidad de Oura para establecer un vínculo entre Galicia y el sur de Italia, dos territorios con una relación histórica marcada, entre otras cuestiones, por la emigración y por una profunda cultura alrededor del producto.

"Vamos a Nápoles sabiendo que ya estamos dentro"

"Hace dos años, que una pizzería gallega apareciera en la lista de las cien mejores del mundo era impensable", explica Julio Gómez, que añade que ahora va a Nápoles "sabiendo que ya estamos dentro": "Eso cambia la forma de vivirlo: no viajamos a por un premio, viajamos a recoger algo que se ha ganado servicio a servicio, en el obrador y en la sala".

Más allá del puesto, el pizzaiolo pone en el foco lo que supone este reconocimiento para Galicia: "Nos importa menos el número que el hecho de que, a partir del 15 de septiembre, haya un nombre gallego en ese mapa".

"Galicia tiene producto, tiene cultura de pan y tiene gente capaz de competir en cualquier sitio. Solo faltaba demostrarlo", añade.

Una de las seis pizzerías españolas en el top

Oura será una de las series representantes de España. Junto al establecimiento compostelano también estarán Baldoria (Madrid), segunda de Europa; Sartoria Panatieri (Barcelona), Fratelli Figurato (Madrid), Demaio (Bilbao) y Balmesina (Barcelona).

Pero más allá del importante peso a nivel nacional, tras ser catalogada como la cuarta mejor de España, la inclusión de Oura en el 50 Top Pizza es más que destacable para el sector en Galicia.

Una de las recetas disponibles en Oura / Cedida

Hasta este año, ninguna pizzería gallega había figurado nunca en el ranking europeo de la guía. Oura lo hizo ocupando el puesto 14 y acompañada también de dos de los premios especiales más relevantes que concede la organización: el Performance of the Year-Robo Award, que distingue la mayot progresión del año, y el Green Oven Award by Goeldlin, otorgado al compromiso con la sostenibilidad y el producto de proximidad.

¿Dónde probar una de las mejores pizzerías del mundo?

Quienes quieran probar la propuesta que ha llevado a OURA hasta las puertas del ranking mundial pueden hacerlo en El Dieciocho, el espacio gastronómico situado en Área Central.

Ambientación de la terraza de El dieciocho. / Cedida

Su carta reúne diferentes interpretaciones de la pizza contemporánea, con opciones como pizza napolitana, padellino, tonda romana y teglia romana.

Además, el establecimiento ofrece dos menús degustación, Raíz y Xeito, concebidos para explorar la pizza desde una perspectiva gastronómica y estacional. La experiencia se completa con un maridaje diseñado por el sumiller Martín Suárez.

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Sin embargo, ahora, toda la atención está puesta en Nápoles. El próximo 15 de septiembre, OURA conocerá finalmente el puesto que ocupa entre las 100 mejores pizzerías del mundo. Sea cual sea el número, Galicia ya tiene asegurado un nombre en el mapa mundial de la pizza.