De presentar poemas en un pub de Santiago a semifinalista del Premio Nacional de Poesía #LdeLírica

La autora compostelana Sara Fernández Botana ha pasado de presentar poemas en un pub de Santiago a optar al Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica 2026, ejemplo del eco que ganan sus versos. «Los poemas de mi primer libro, La sangre inquieta, nacen con la idea de hablar, sobre todo, de la memoria histórica y de poner palabras al silencio y de cerrar ciclos y etapas para no volver a cometer los mismos errores, algo que aunque alude a la Guerra Civil casi se puede extrapolar a cualquier contexto. En los últimos años, la memoria histórica es algo que está más presente a nivel social pero la poesía te permite abordarlo por medio de un viaje simbólico porque la poesía te ofrece una libertad máxima».

Cita este viernes en Santiago

Así se explica en charla con EL CORREO GALLEGO Sara Fernández Botana, autora compostelana que se ha clasificado para la fase semifinal de la zona Galicia-Asturias del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica 2026, organizado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría Laboratorio de Creación. Es una cita abierta al público prevista a las 19 horas de este viernes 11 de septiembre en el Ámbito Cultural del citado centro comercial compostelano.

Sara publicó hace meses el citado poemario, La sangre inquieta, lanzado por la editorial Talón de Aquiles y en breve estará en la citada semifinal de la zona Galicia-Asturias, en busca de agrandar el eco de su poesía.

«Nunca me presenté antes a un concurso literario pero como en este se podía presentar un poemario ya publicado y se pedía aportar material audiovisual y yo ya tenía un vídeo hecho donde recito los poemas, fue fácil participar », dice sobre su presencia en este certamen de cuya existencia supo «gracias a una amiga», aclara.

Presentación en el Camalea

«Empecé a escribir hace once o doce años. Después, estuve diez años fuera de Santiago, en Sóller, un pueblo de la provincia de Mallorca, y al regresar el pasado año a Santiago decidí retomar la escritura. En mi casa siempre se leyó mucha poesía española, en especial obras de Lorca, Miguel Hernández y de otros autores de Generación del 27», indica.

«Los poemas del libro (presentado hace meses en el Café Camalea con música de apoyo) son poemas cortos, la mayoría de verso libre menos un soneto y algo más», explica Sara, que se confiesa fan de la literatura «de Alejandra Pizarnik, Alana S. Portero, Pedro Salinas...», faros de una escritura que le llevará pronto a una nueva costa.

«Estoy escribiendo ya un nuevo libro», apunta con halo de intriga quien aparte de tener interés en la literatura lo tiene a su vez la música: «Me dio clases de guitarra Xavier Mugardos», aclara para reivindicar su querencia por el ritmo ya sea versado o desde el trenzando de un clavijero.

Más concursantes

En la semifinal del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica que se celebra en Compostela participarán además Vanessa Ferreira Rodríguez, Beatriz Dourado, Mar Fernández Calvo, Iker Andrés Escudero, Jonatan Jorge Guille y Ana González González.

El ganador de la edición previa, Samuel Merino, será jurado de esta fase compostelana como representante de Límites, junto al citado Gonzalo Escarpa, director de #LdeLírica. Este galardón nació en 2019 para dar visibilidad a la poesía que se escribe, se dice y se interpreta en la actualidad. La convocatoria combina una primera fase textual, con participantes que presentan su obra por escrito y una posterior de vídeo, donde las voces seleccionadas muestran su trabajo en Instagram y TikTok. Quien gane el certamen recitará el 9 de octubre dentro del ciclo #LdeLírica en una gala en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y verá publicada su obra por la editorial Huerga & Fierro junto a la de los demás finalistas. El premio está dotado con 1.881 euros, cifra simbólica que evoca el año del nacimiento de Juan Ramón Jiménez.

Admiradora también de José Ángel Valente o Diego Maquieira, junto a ya citados referentes, Sara Fernández Botana es educadora social de profesión, con pasión por la radio y el mundo de las letras.