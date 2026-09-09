Municipal
Sanmartín responde a Blanco: "É demasiado cedo para estar xa en plena campaña electoral"
A alcaldesa reclama que o delegado do Goberno colabore para que os concellos xestionen os fondos estatais de vivenda
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, respondeu este mércores ás declaracións do delegado do Goberno en Galicia e candidato socialista á Alcaldía, Pedro Blanco, nas que afirmou que o Goberno local está "esgotado". Sanmartín evitou entrar directamente nas manifestacións de Blanco e limitouse a sinalar que "é demasiado cedo como para estar nestes momentos xa en plena campaña electoral, pero parece que hai xente que iso é o que quere facer. Queda moito tempo".
Xestión de fondos para vivenda
A rexedora engadiu que, "en calidade de delegado do Goberno ten moitas cousas aínda que facer por Santiago" e pediulle colaboración para que os fondos estatais vinculados á declaración de zona de mercado residencial tensionado cheguen directamente aos concellos. "Que colabore niso e que arrime o ombro", reclamou. Sanmartín insistiu nesta petición lembrando que "fomos os concellos quen fixemos o plan de medidas, fomos quen estivemos traballando para que iso fose unha realidade".
Nesta liña, tamén aludiu ao papel que pode ter a Xunta de Galicia, alegando que se o Estado non pode facer chegar directamente aos concellos as cantidades previstas, sexa o Goberno autonómico quen permita que as xestionen os municipios afectados. "A Xunta de Galicia neste tema sempre se opuxo, sempre se puxo de costas, non quixo saber nada. Entón, neste momento, tamén pode facer algo polo Concello de Santiago", sinalou.
Proxecto do novo aparcadoiro do Clínico
Preguntada polo proxecto para o novo aparcadoiro do Hospital Clínico, declarado de interese autonómico esta semana, a alcaldesa asegurou que nestes momentos "non hai nada que dependa do concello" e lembrou que é a Xunta a responsable. Diferenciou este asunto doutras cesións de solo destinadas a vivenda e subliñou que o Concello xa cedeu parcelas ao Goberno galego, como na Volta do Castro, ademais de apuntar os desenvolvementos que aínda están pendentes.
Convocatoria de subvencións ás asociacións veciñais
Finalmente, cuestionada polas críticas das asociacións veciñais pola demora na convocatoria de subvencións, Sanmartín explicou que a concellaría está a traballar niso. "É unha cuestión de tramitación administrativa, pero entendo que nos próximos días esa convocatoria estará resolta", concluíu.
- Compostela perde un dos seus activistas culturais: morre aos 52 anos Gonzalo Suárez Castro, da Unitaria
- Muere a los 85 años de edad Hipólito Rodríguez Visos, fundador de la emblemática empresa Mármoles del Río
- Suspendido el mayor festival de música urbana de Santiago
- Las fiestas de a Nosa Señora da Mercé de Conxo vuelven con música, pulpo y un emotivo homenaje a Kiko Fernández
- Christian Gálvez vuelve a Galicia: «Elegí Jacob para el ‘prota’ del libro que abre la saga como homenaje a Santiago»
- La Panadería Moure dice adiós a Pontepedriña tras más de 70 años: «Los clientes venían porque les gustaba nuestro pan, pero también por el trato»
- El pub de Santiago donde la gente se reúne para hablar de la muerte: 'Aquí nadie te juzga ni te mira raro
- El negocio de Santiago con 136 años que se adelantó a la venta online: 'El Internet de antes eran los buses