Saray Taboada, estudiante de Medicina con una distrofia muscular: «Me facilitan todo lo máximo posible»

Saray Taboada Rodríguez tiene 20 años, es de Ourense y acaba de comenzar tercero de Medicina en la USC. Desde su nacimiento convive con una distrofia muscular que afecta de forma progresiva a sus músculos, pero no ha dejado que las dificultades que implica su enfermedad le impidan avanzar en una carrera tan exigente.

«Teño que sacar o ánimo, pero espero que vaia ben este curso», comenta en conversación con EL CORREO GALLEGO tras regresar este lunes desde Ourense para iniciar las clases. Reconoce que el paso de los años también se deja notar en su día a día universitario. «Me noto más cansada y en la carrera me cuesta más. Tengo que intentar descansar bastante para poder rendir todo lo que necesito y, aun así, me cuesta».

Aunque camina distancias cortas, utiliza una silla de ruedas eléctrica para desplazarse. Subir escaleras o levantarse de determinados asientos son algunas de las dificultades a las que se enfrenta, aunque asegura que hasta ahora ha encontrado en la Universidad los apoyos necesarios. «Contacté con el Sepiu, a través de Javier Agrafojo, y la verdad es que estoy muy contenta. Me facilitan todo lo máximo posible», explica.

Saray Taboada entra por la puerta de acceso a la Facultad de Medicina de la USC. / Antonio Hernández

El servicio se encarga de contactar con el profesorado para trasladarle sus necesidades y también de gestionar cuestiones relacionadas con la accesibilidad. Tanto la Facultad de Medicina como su residencia en el Burgo das Nacións están adaptadas. Las principales dificultades las encuentra en los desplazamientos en autobús urbano, ya que no puede accionar por sí misma la rampa, «que en ocasiones está estropeada o no puede desplegarse porque hay coches mal aparcados». Por ello, cuenta con el apoyo de una cuidadora.

Más tiempo en los exámenes y clases presenciales con una silla adaptada

En la facultad, Saray dispone de una mesa y una silla adaptadas, situadas cerca de la entrada del aula. Este año, además, solicitó renovar los apoyos al notar un mayor cansancio. Le han facilitado un alzador para elevar la altura de la silla y que le resulte más sencillo levantarse, además de adaptar la mesa a sus necesidades. «Os conserxes axúdanme moito», destaca.

También cuenta con adaptaciones en los exámenes. Como el esfuerzo le provoca cansancio en los brazos, dispone de un 30 % más de tiempo para realizar las pruebas. Para acudir a las prácticas de laboratorio utiliza el ascensor y, por el momento, todas se desarrollan en la propia facultad. La situación cambiará cuando tenga que comenzar su formación en los hospitales, donde será necesario estudiar nuevas adaptaciones, especialmente porque no puede permanecer de pie durante largos periodos.

Pese a las dificultades, cumple con el horario completo y sigue las clases de forma presencial. Aunque tiene la posibilidad de reducir su carga horaria, prefiere acudir al aula. «Gústame vir a clase, vénme ben escoitar as explicacións dos profesores», señala.

Destaca también la implicación del profesorado. «Preocúpanse e axúdanme», asegura. Hay semanas en las que se encuentra peor que otras, pero trata de afrontar la carrera «sempre o mellor posible».

Medicina es una carrera exigente, pero Saray tiene claro que quiere continuar. Le gustan especialmente los niños y, aunque todavía le queda camino por recorrer, ya piensa en especialidades como Cardiología o Neurología.