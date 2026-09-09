El servicio de Inclusión de la USC cumple 30 años: casi triplica el alumnado con necesidades específicas atendido en cuatro cursos

El Sepiu (Servizo de Participación e Inclusión Universitaria) de la USC celebra este mes de septiembre treinta años en funcionamiento. «Empezou como oficina do voluntariado, xestionando as actividades do alumnado en entidades do terceiro sector como voluntarios e voluntarias de Santiago e Lugo», comenta Javier Agrafojo, coordinador del servicio ubicado en el pabellón estudiantil, en el Campus Sur.

Desde entonces, el Sepiu «foi crecendo e evolucionando», asumiendo competencias relacionadas con la cooperación y la educación para el desarrollo, el aprendizaje-servicio y otras vinculadas a la inclusión educativa.

La participación del alumnado se ha mantenido como una de sus principales líneas de trabajo. A través del voluntariado, los estudiantes pueden adquirir distintas competencias transversales que les resultarán útiles en su futuro formativo y profesional, como el trabajo en grupo, la iniciativa, el sentido ético o la capacidad para hablar en público. «Como voluntarios e voluntarias poden adquirilas e recoñécese con créditos optativos», añade Agrafojo, asegurando que cuentan con unos 600 alumnos registrados para colaborar en distintos programas.

Del voluntariado a la inclusión

El área de inclusión empezó a tomar forma hace dos décadas, vinculada al voluntariado, ya que el servicio mantenía contacto con entidades del tercer sector que trabajaban con personas con discapacidad. «Primeiro un soporte con voluntarios e voluntarias, logo foise profesionalizando coa contratación de asistentes persoais para as actividades da vida diaria», explica. La USC fue la primera universidad del Estado en contratar esta figura y también desarrolló protocolos para la inclusión y distintas líneas de formación dirigidas al profesorado y al PTXAS.

El presupuesto del servicio no es estable. En los últimos cursos no han necesitado asistentes personales los alumnos, si bien hubo años en los que hasta ocho estudiantes con un alto grado de discapacidad sí precisaron este apoyo. «Neses anos o presuposto tiña que ser elevado para cubrir os custos», señala. A través de los servicios de contratación se realizaba una valoración con el alumno o alumna para, en función del calendario académico, establecer los apoyos necesarios para desarrollar su vida académica y social. Esto se traducía en una serie de horas y se prestaba mediante un servicio externo a la Universidad.

Actualmente, el servicio está integrado por dos personas en Santiago y una en Lugo, si bien la Universidad está tratando de reforzarlo, ya que la LOSU así lo requiere. Sus profesionales realizan el seguimiento a lo largo del curso y valoran los apoyos necesarios.

En el área de inclusión trabajan también en la eliminación de barreras junto con las áreas de infraestructuras y urbanismo. «Transmitimos a demanda do alumno para que a resolva. Un traballo conxunto na estrutura da Universidade», apunta.

Las solicitudes se disparan: el TDA o TDAH, la necesidad más frecuente

La segunda quincena de agosto fue el periodo fijado para que el estudiantado con discapacidad y/o necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) solicitase los apoyos necesarios para desarrollar su actividad universitaria en condiciones de igualdad. El curso pasado, a 9 de septiembre, había 80 solicitudes, frente a las 120 de este año, cuarenta más.

A las discapacidades motrices, auditivas o visuales se suman necesidades relacionadas con el trastorno de déficit de atención, la condición del espectro autista o problemas neurológicos, además de otras situaciones que inciden en la vida académica de las personas. Desde el servicio buscan adaptaciones metodológicas en las materias que permitan al alumnado desarrollar su actividad con normalidad y superar la situación de desventaja.

A través de un formulario, el alumno o alumna facilita información sobre sus necesidades y diagnósticos y, posteriormente, debe mantener una cita con el servicio para definir cuáles son las recomendaciones que pueden trasladar a los docentes. Desde el Sepiu derivan después esta información al profesorado. Los alumnos y alumnas también solicitan una tutoría con los docentes para darse a conocer, explicarles su situación y el motivo de las adaptaciones.

En el curso 2022-2023 atendieron a 126 alumnos; en el siguiente, a 202; después, a 259, y el curso pasado, a 345. «Vese claramente a proxección que hai», afirma Agrafojo. En el pasado curso, lo más frecuente, con 127 solicitudes, fue el TDA o TDAH; los problemas relacionados con la salud mental sumaron 107, y el trastorno del espectro autista, 70.

«Abrimos por iso en agosto para poder ter avanzado o máis posible a solución das demandas que chegan ao servizo», manifiesta.