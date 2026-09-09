La USC aún tiene 69 plazas libres en cinco grados de Santiago: la matrícula abre este jueves

La USC mantiene plazas vacantes en 11 titulaciones de grado, cinco de ellas en Santiago y seis en Lugo, cuando el curso académico oficial arrancó este lunes, 7 de septiembre. La universidad abrirá este jueves, 10 de septiembre, a las 9.00 horas, el plazo para que puedan matricularse los estudiantes que quieran iniciar sus estudios en estas titulaciones y no hayan conseguido plaza en el proceso ordinario.

La matrícula podrá formalizarse de manera presencial en la Unidad de Gestión Académica (UXA) correspondiente desde el 10 de septiembre hasta el 13 de octubre, en horario de 9.00 a 14.00 horas, y permanecerá abierta hasta que se agoten las plazas disponibles.

En caso de no poder realizar la matrícula de forma presencial, los interesados podrán utilizar el formulario de la Sede Electrónica de la USC para solicitudes de futuros alumnos previas a la primera matrícula. En este caso, solo se tendrán en cuenta las solicitudes registradas a partir de las 9.00 horas del 10 de septiembre. Las plazas se adjudicarán por orden de solicitud.

Plazas vacantes en cada Campus

En el Campus de Santiago, las 69 plazas disponibles corresponden a los grados en Filología Clásica (8), Lengua y Literatura Españolas (4), Lengua y Literatura Gallegas (7), Lenguas y Literaturas Modernas (28) y Geografía y Ordenación del Territorio (22).

En Lugo hay un total de 110 vacantes. Se ofertan en los grados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (23), Ingeniería de Procesos Químicos Industriales (8), Relaciones Laborales y Recursos Humanos (15) y Paisaje (36), además de en Gestión Cultural, tanto en su modalidad presencial (20) como virtual (8).