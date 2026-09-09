Comezo do curso
Volve a rutina escolar a Santiago: sen incidencias a primeira hora polo cambio no tráfico da Rúa das Rodas
A circulación en dirección a San Caetano concéntrase agora na Rúa Valle-Inclán, onde o acceso ao aparcadoiro causa as principais retencións
Comeza o curso escolar e con el increméntase o tráfico nos arredores dos centros de ensino. É así na rúa Valle-Inclán, de acceso ao colexio La Salle onde na mañá deste mércores a circulación era fluída, pese ao volume de vehículos e a que agora esta vía recolle o tráfico que antes transitaba pola Rúa das Rodas cara a San Roque e San Caetano.
A construción dun paso peonil elevado de acceso á Galiña Azul serviulle ao goberno local para reestruturar o tráfico. Pola Rúa das Rodas xa só se pode circular cara á Virxe da Cerca, mentres a Rúa Valle-Inclán recolle o tráfico de subida, sen demasiado cambio para os pais e nais que levan os cativos a La Salle.
As principais retencións comezaron a darse arredor das 9 da mañá, e factaron principalmente á Porta do Camiño, ao ter que recoller Valle-Inclán todo o tráfico que provén da Virxe da Cerca. Agora conflúen na rúa do CGAC e do Museo do Pobo o tráfico que chega do conector central da cidade e da Rúa do Home Santo, tanto vehículos privados coma transporte público, que antes se repartía entre Valle-Inclán e As Rodas.
A saída dos colexios e dos traballadores e traballadores que utilizan o parking de La Salle son a proba de lume para esta reestruturación do tráfico, tanto na hora do xantar coma no remate da xornada laboral. Unha situación que se pode complicar aínda máis a partir do 1 de outubro, cando o colexio comeza tamén as clases en horario de tarde.
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