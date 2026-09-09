Vuelta al cole en Santiago: más alumnado y obras pendientes en los centros públicos

Los colegios de Santiago abrieron este miércoles sus puertas para recibir a los alumnos y alumnas en el inicio de un nuevo curso escolar marcado por los nervios, la emoción y los reencuentros tras las vacaciones. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, eligió el CEIP López Ferreiro, que este año celebra los 50 años de su edificio, para compartir esta primera jornada con la comunidad educativa, en un curso en el que los centros públicos y escuelas unitarias de la ciudad suman 4.299 estudiantes, 19 más que el pasado año.

«É un día de nervios, de emocións e de volver encontrarse tras o período vacacional», señaló la regidora, que destacó también la intensidad de una jornada especial para las familias. Sanmartín, acompañada de la concelleira de Educación, Míriam Louzao, aseguró que el Concello llega al inicio de las clases «cos deberes feitos», después de un verano de trabajos de mantenimiento y puesta a punto de los CEIP, escuelas infantiles y unitarias en los que se invirtieron alrededor de 700.000 euros.

El incremento de alumnado se concentra también en las escuelas unitarias, que incorporan cinco nuevos estudiantes este curso. El Concello mantiene además el esfuerzo para garantizar servicios como el de madrugadores y comedor, este último implantado en estos centros el pasado curso.

En esta primera jornada se sirvieron 209 desayunos dentro del programa de madrugadores y se darán 842 comidas, aunque estas cifras previsiblemente aumentarán en las próximas semanas, una vez finalice el período de adaptación y las familias normalicen el uso de estos servicios.

Entre las actuaciones desarrolladas durante el verano, la alcaldesa destacó "a certificación e reparación de parques infantís e espazos de ocio, as obras en Trasparlamento, co arranxo da cuberta, e distintas intervencións relacionadas coa eficiencia enerxética". También se acometieron mejoras para ampliar la capacidad de algunos espacios municipales que puedan servir como refugio preventivo en situaciones de emergencia, como el pabellón de Monte dos Postes. Sanmartín también recordó que en breve comenzarán las obras de reparación de la cubierta del CEIP Pío XII.

El CEIP López Ferreiro demanda un especialista en Pedagogía Terapéutica

Precisamente las necesidades de personal especializado fueron una de las principales reivindicaciones expresadas durante el inicio del curso. La directora del CEIP López Ferreiro, Rosa Suárez, agradeció la visita institucional y las obras realizadas durante el verano, entre ellas la sustitución e instalación de una nueva caldera de calefacción.

La principal preocupación está relacionada con la atención al alumnado con necesidades específicas. Así, el colegio reclama la incorporación de una persona especialista en Pedagogía Terapéutica, "unha solicitude realizada tanto durante o período ordinario como posteriormente pola vía excepcional". También necesitan reforzar el personal auxiliar cuidador. El centro cuenta con una profesional fija y recibe otra únicamente tres días a la semana, una dotación que consideran insuficiente debido a que, "aínda que o número de alumnos con necesidades non é elevado, requiren unha atención intensa e prolongada".

Por su parte, la concejala de Educación, Míriam Louzao, reconoció que durante este verano no se acometieron actuaciones por parte de la Xunta en los centros educativos de la ciudad. «Cada ano reunímonos coa Xefatura Territorial para trasladar as demandas e seguiremos insistindo porque hai moitas necesidades», señaló.

Desde el Concello, añadió, continúan trabajando en el nuevo modelo de gestión de los comedores escolares, aunque este curso ya se incorporan algunas mejoras, como cambios en los menús y una nueva aplicación municipal para facilitar la comunicación con las familias.

Las preocupaciones de Fanpa Compostela: la falta de profesorado o la evolución del nuevo modelo de gestión de los comedores

La presidenta de Fanpa Compostela, Esther Martínez, coincidió en señalar la falta de profesionales como una de las principales preocupaciones para el nuevo curso. Recordó los problemas registrados el pasado año en varios centros para atender al alumnado con necesidades específicas, entre ellos el CEIP Monte dos Postes, y aseguró que las familias estarán pendientes desde el inicio para "reclamar solucións" si vuelven a producirse situaciones similares.

También anunció que seguirán de cerca la evolución del transporte escolar, después de los problemas registrados en algunos concellos limítrofes, así como las necesidades de obras pendientes en distintos centros de la ciudad.

Entre las actuaciones reclamadas figuran mejoras en los baños de los colegios de Monte dos Postes y Roxos, intervenciones en el Ramón Cabanillas y las obras pendientes en el Quiroga Palacios. «Continuaremos demandando á administración que se vaian levando a cabo porque repercuten na calidade do ensino», señaló Martínez.

Martínez también puso el foco en el funcionamiento del servicio de comedor, que este curso presenta como novedad la adjudicación mediante dos licitaciones diferentes. Las familias esperan que el nuevo sistema contribuya a mejorar la prestación y continúan reclamando la puesta en marcha de una cocina municipal que "permita elevar a calidade das comidas nos centros públicos de Santiago".