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'O Encontro'

A Alameda de Santiago acolle un acto para reflexionar sobre o papel da mocidade na democracia

O evento terá lugar este sábado e contará con música, obradoiros e actividades participativas e culturais

Integrantes de Fuego Lolita, unha das actuacións musicais da xornada

Integrantes de Fuego Lolita, unha das actuacións musicais da xornada / Cedida

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El Correo Gallego

Santiago

A Alameda de Santiago acollerá o este sábado, 12 de setembro, ‘O Encontro’, un evento pensado para que a mocidade participe e reflexione sobre o seu papel na democracia e para reclamar o espazo público como lugar de socialización democrática para a xuventude. Trátase dunha iniciativa do Consejo de la Juventud de España e o Comisionado para a Celebración dos 50 anos de España en liberdade, que conta co apoio da Concellaría de Mocidade.

O evento contará con música, obradoiros e actividades participativas e culturais. Así, haberá un programa en directo conducido por Faiado Podcast, que serán tamén as presentadoras do evento, e por Maria Bouabdellah. A vivenda será un dos temas a abordar no encontro, con invitados como Andrei Quintiá, investigador da Universidade de Santiago e autor do libro Dereito á vivenda e vulnerabilidade: as medidas públicas de protección fronte á emerxencia social; e representantes do movemento Xuntanza pola Vivenda.

Música do Centro Xove

O programa, que se desenvolverá entre as 17:00 e as 22:30 horas, incluirá tamén diferentes actuacións musicais nas que estará representado o talento do Centro Xove. Así, participarán as bandas Chiskeiro e Fuego Lolita, ambas saídas dos locais de ensaio da Almáciga e protagonistas dos festivais Lanzadeira nas súas edicións de 2025 e 2026, respectivamente; xunto con Lubela e DJ Casanova.

O teatro tamén ten o seu espazo no programa de 'O Encontro', coa participación de Alomais Teatro. O broche final da xornada correrá a cargo de DJ Beta.

DemocraZia con Z

'O Encontro' enmárcase no proxecto DemocraZia con Z, un proxecto pioneiro do Consejo de la Juventud de España e do Comisionado para a celebración dos 50 anos de España en liberdade, que busca codeseñar iniciativas e políticas públicas especialmente destinadas á mocidade, e fomentar unha implicación máis efectiva dos mozos e mozas na vida política e social. O do sábado en Santiago será un dos 14 eventos que se desenvolven en todo o Estado, co obxectivo de fomentar a pluralidade de opinións e o diálogo entre persoas con perspectivas diversas, poñendo aos mozos e mozas no centro da vida democrática desde o diálogo e a participación.

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