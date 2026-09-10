TEATRO - CÓMIC
"La balada del norte" llega a la cartelera de teatro de Santiago dentro del programa Camiño Escena Norte
Obra de la compañía astur Saltantes Teatro, adapta una obra de Alfonso Zapico (Premio nacional de Cómic) y es parte de la oferta en Galicia de ese ciclo de intercambio cultural escénico
"La balada del norte", obra de la compañía astur Saltantes Teatro, llega en otoño a Santiago como parte del programa de intercambio cultural de artes escénicas Camiño Escena Norte. Se representará el próximo 18 de octubre en el Salón Teatro.
El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, encabezó la presentación gallega del programa en un acto conjunto celebrado en el Obradoiro, donde también intervinieron la presidenta de la asociación Escena Gallega, Eva Alonso, así como representantes de la empresa patrocinadora Vegalsa-Eroski y de las formaciones gallegas participantes este año.
Varias autonomías unidas
La Xunta de Galicia impulsa este ciclo que desarrollará su programación desde el 18 de septiembre al 15 de noviembre de manera simultánea en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja. Su principal circuito de exhibición, Itinerario Constelaciones, reúne a 18 compañías, tres por cada comunidad participante, seleccionadas por comisiones profesionales independientes y que por parte gallega serán Ártika Cía., Teatro de Ningures y El Cubo.
"La balada del norte" recrea unos tiempos convulsos de grandes desigualdades con la gestación de la Revolución de Asturias de 1934 como telón de fondo. Su argumento habla de un personaje llamado Tristán Valdivia, periodista sin periódico, editor sin éxito y amante sin ilusión, que abandona la capital en 1933 para volver al norte. Allí le espera su padre, el marqués de Montecorvo.
Compañía premiada
Saltantes Teatro es una compañía creada en 2013 por Luis Alija y Nerea Vázquez , que ya han llevado a los escenarios una veintena de producciones con variedad de estilos y temáticas: teatro familiar y juvenil, cuentacuentos, musical, terror psicológico, histórico, freak, bélico… Entre sus últimas producciones destacan "Misery" (Premio Oh! 2023 a Mejor Producción), "El gorrumbu" (Premiu Nel Amaro 2023) o ya mencionada "La balada del norte", adaptación teatral de la novela gráfica homónima de Alfonso Zapico (En 2012, su novela gráfica "Dublinés" fue galardonada con el Premio Nacional de Cómic).
El ciclo Camiño Escena Norte ofrecerá también en Galicia, el 26 de septiembre en Foz (Sala Bahía): "Juana I de Castilla", de Nueve Lunas Teatro (La Rioja); el 27 en Sarria (Casa de Cultura), esa misma obra; el 10 de octubre en Outes (Auditorio Casa da Cultura): "52 Hercios", de Ados Teatroa (Euskadi); el 16 en Negreira (Auditorio Eanes do Cotón): "El gato con botas de agua", de El Callejón del Gato (Asturias).; el 17 en Lugo (Auditorio Municipal Gustavo Freire): "La balada del norte"; el 25 en Ribadeo (Auditorio Hernán Naval ): "3 Elementos - Una experiencia mágica inmersiva 360º", de Hodei (Navarra); el 30 en Arzúa (Capela da Madanela): la mentada "El gato con botas de agua"; y el 30 de octubre en Vimianzo (Auditorio Municipal): "¿Dónde están los niños?", de Tartean Teatroa (Euskadi).
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