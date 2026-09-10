El Camino de Santiago de los peregrinos con ELA: «Es una experiencia que no se olvida en lo que nos queda de vida»

Entre aplausos, abrazos y lágrimas de emoción. Así fueron recibidas este jueves en la plaza del Obradoiro las 15 personas con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y otras cuatro con distintas patologías que culminaron en Santiago una peregrinación cargada de simbolismo y reivindicación.

Organizada por la asociación CompostELA, que preside la monfortina Mati Alvarín, la iniciativa celebra este año su sexta edición. Los participantes partieron el pasado día 4 desde Fonfría, en Pedrafita do Cebreiro, acompañados por cuidadores, familiares y voluntarios, además de agentes de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana, de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP) y del Escuadrón de Caballería.

«Foi un camiño moi gratificante. Saber que eles chegan tan emocionados é moi especial», explica Mati Alvarín, presidenta de CompostELA. La responsable de la asociación destaca que los participantes llegan desde distintos puntos de España para compartir estos días. «Veñen de moitos lugares para pasar uns días inesquecibles», dice. Entre ellos, gallegos y personas procedentes de «Palma de Mallorca, Valladolid ou Madrid».

Miguel Ángel Camacho, paciente de ELA: «Te da vida para todo el año»

«Te da vida para todo el año. Es una experiencia que no se olvida en lo que nos queda de vida». Lo dice Miguel Ángel Camacho, de Madrid, que afrontó su tercera peregrinación a Santiago. A sus 61 años, y después de unos seis conviviendo con la ELA, sabe que cada paso tiene un significado especial. «Vamos todos en equipo y no se nos pone nada por delante», resume.

Miguel Ángel Camacho, paciente de ELA procedente de Madrid. / L.R.

Miguel Ángel ya no puede caminar y tiene dificultades para mover las manos, aunque todavía conserva cierta autonomía. «Todavía puedo hacer cosas y no me está afectando por ahora a la respiración», relata. Convive, además, con la certeza de cómo puede avanzar una enfermedad para la que no existe cura. «Sabes que cada día vas a estar peor, mover menos músculos, hasta llegar el momento en que estés en una cama atado a unas máquinas para comer y respirar».

Por eso, detrás de estos días de Camino también hay una reivindicación. «Necesitamos mucha ayuda para poder tener una vida digna», reclama. Y añade: «Necesitamos dinero para la investigación».

Fermina: «Convivir con ELA es pisar sin tener suelo»

Como Miguel Ángel, Fermina —aunque todos la conocen como Ita— llegó desde Tenerife para completar su sexto peregrinaje con silla de ruedas. Antes recorría el Camino a pie; desde que recibió el diagnóstico de ELA, hace ocho años, lo hace de otra manera. Este año, junto a su esposo, volvió a Santiago.

Fermina, natural de Tenerife, lleva ocho años conviviendo con la ELA. / L.R.

«Convivir con ELA es pisar sin tener suelo», explica. La enfermedad ya le impide comer y apenas puede moverse; también le cuesta respirar y hablar. «No me muevo, pero sigo queriendo vivir». Y deja claro que no piensa rendirse: «No puedes vencerte. Queremos vivir».

Para Ita, llegar a Santiago significa recuperar por unos días algo tan sencillo y tan difícil como sentirse una peregrina más. «Nadie tiene idea de lo que significa romper la monotonía del día a día y caminar como un peregrino más». Al pisar el Obradoiro, la emoción vuelve a hacerse presente: «No puedo explicar con palabras lo que siento. Es emoción al 100%».

El reciente fallecimiento de Susi, una usuaria de CompostELA emocionó a Ita. «Hay que vivir el día a día como si fuera el primero y el último», dice.

Por un Camino más accesible

Más allá de la experiencia personal de cada participante, la asociación CompostELA reclama también mejoras que permitan hacer el Camino accesible para personas con movilidad reducida. Alvarín pone el foco en las dificultades que encuentran durante el recorrido: «Hai tramos que están bastante prexudicados e non hai accesibilidade».

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Una reivindicación que también estuvo presente en la recepción de los peregrinos en el Monte do Gozo, donde la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, quiso trasladar el apoyo de la Xunta a las personas con ELA. «Dende a Xunta de Galicia quixemos acompañar a todos os doentes de ELA porque estas etapas do Camiño de Santiago serven para visibilizar a dureza da enfermidade», señaló. García recordó que desde 2023 la Xunta ofrece líneas de ayuda de 12.000 euros al año para cada paciente y aseguró que seguirá trabajando para mejorar las condiciones del Camino.