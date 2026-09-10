Zona tensionada
O Concello de Santiago e a Xunta chocan pola xestión dos fondos estatais de vivenda
Rozas insiste en que debe encargarse o Goberno municipal, mentres que Allegue insta a Raxoi a reclamar ao Ministerio
O Concello de Santiago e a Xunta de Galicia exhiben unha nova discrepancia, nesta ocasión sobre a xestión dos fondos estatais de vivenda para as zonas de mercado residencial tensionado. A tenenta de alcaldesa, María Rozas, insistiu este xoves en que sexa o Goberno local quen se faga cargo despois que a conselleira de Vivenda, María M. Allegue afirmara o mércores que será a Administración galega quen asuma a competencia.
Rozas sinala que hai problemas máis alá das competencias
Rozas reclamou a xestión municipal ante a "grave" crise habitacional que sofre a cidade, sinalando que "hai problemas que nos teñen que preocupar e ocupar máis alá das competencias". Así, criticou a postura do Goberno galego e do PP, aos que acusou de reclamar a Raxoi actuacións que exceden as súas competencias e, ao mesmo tempo, opoñerse a que Santiago poida administrar estes recursos. Ao seu xuízo, se existen fondos para atender unha necesidade urxente da cidade, "é lóxico" que os municipios reclamen poder xestionalos.
A tenenta de alcaldesa cuestionou tamén o balance da Xunta nesta materia e puxo como exemplo as vivendas anunciadas en Xoán XXIII. "A xente que tiña esperanza de ter alí unha vivenda xa non son mozos ou mozas; ao final serán os seus fillos ou os seus netos os que a utilicen, se algún día a vemos", ironizou. "A competencia é da Xunta, pero a pregunta é cantas vivendas públicas se construíron en Santiago na última década. Precisamente por esa resposta queremos xestionar nós os fondos", concluíu.
Allegue insta a Raxoi a dirixirse ao Ministerio
Pola súa banda, Allegue sostivo que será a Xunta a encargada de xestionar os fondos estatais "en caso de recibilos" e advertiu de que o real decreto aínda está en información pública. Segundo explicou, o borrador prevé que os recursos sexan transferidos ás comunidades autónomas e, se Santiago considera que deben chegar directamente aos municipios, "deberá dirixirse ao Ministerio".
Allegue defendeu que, de recibir os fondos, a Xunta farase cargo "de forma correcta" e mostrouse contraria a que se destinen só ás cidades declaradas zonas de mercado residencial tensionado. Tamén cuestionou esta figura, ao considerar que os seus efectos son "totalmente contrarios aos desexados". Por iso, insistiu en que a intervención dos prezos do alugueiro "non é a solución" e pediu "prudencia" ao Ministerio de Vivenda.
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