ARQUITECTURA
Exitosa jornada en el Museo do Pobo en Santiago en recuerdo de Rafael Baltar
Arroparon a Ana Domínguez, su viuda, y a su hijo Ramón, numerosas personalidades
El Museo do Pobo Galego albergó este martes una jornada de debate llamada Amistad en torno a Baltar, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), su delegación en Santiago y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Esta cita se inscribe en el marco de la exposición Rafael Baltar. Testigo de un tiempo, organizada por las citadas entidades, con la colaboración de la Xunta de Galicia, y abierta al público hasta el 27 de septiembre.
Ana Domínguez, viuda de Rafael Baltar, estuvo arropada por numerosas personas, como el concelleiro de Urbanismo e Vivenda de Santiago, Iago Lestegás, o el decano del COAG, Luciano Alfaya.
Participantes en las mesas
Todo ello parte de un encuentro que abordó el legado de Rafael Baltar Tojo (Santiago 1933 - 2004), figura destacada en la arquitectura y en las instituciones gallegas del último tercio del siglo XX. Participaron en las mesas de debate el historiador Ramón Villares; las arquitectas y comisarias de la exposición, Sandra González y Paula Franjo, y los arquitectos Fernando Agrasar, Mónica Mesejo, Cristóbal Crespo, Juan Prieto, Myriam Gollubof, Felipe Peña y Pablo Gallego, además del hijo de Rafael Baltar, también arquitecto, Ramón Baltar.
Rafael Baltar fue arquitecto, profesor, presidente de la Xunta Gestora y miembro del Patronato del Museo do Pobo, aparte de académico... y la muestra alude a su carrera y al nacimiento del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, el I SIAC, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña o el propio museo compostelano, del que fue el primer socio y parte activa durante años. El sábado, a las 17 h. se hace una visita guiada gratuita (es preciso enviar un correo a socios@museodopobo.gal y hacerlo antes del día 10 a las 17 h.), coordinada por las propias comisarias de la exposición
Conferencia
Además, el ala sur del Museo do Pobo ofreció este jueves, 10 de septiembre, a las 19 horas, una charla de la investigadora y directora del Comité Nacional de Conservación Textil de Chile, Trinidad Flaño Manduja.
En su intervención, hablará de detalles de los orígenes de los diversos diseños y técnicas de las frazadas de flores típicas del Archipiélago de Chiloé, en Chile y también de su conexión con otras geografías como Galicia.
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