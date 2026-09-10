Fallece en Santiago Diana Katherine Ramos, la joven que había protagonizado una misteriosa desaparición diez años atrás en Albacete

La joven de 34 años Diana Katherine Ramos Guaman, cuyo nombre había salido a la luz pública a finales de agosto de 2016 al denunciarse su desaparición en Albacete, falleció la semana pasada en Santiago por causas naturales. Fue su propio padre, Fernando Ramos, quíen confirmó el trágico final: "Hoy por la tarde recibí la noticia de mi hija Diana Katherine Ramos Guaman de su fallecimiento en Santiago de Compostela", escribió en redes sociales. También la asociación SOS Desaparecidos ratificó la noticia.

Al parecer, según fuentes oficiales, la joven Diana Katherine Ramos, madre de una hija, tuvo una complicación de salud, supuestamente estomacal, que motivó su ingreso en el CHUS, donde finalmente habría fallecido entre el jueves 3 y el viernes 4.

Aunque su familia no supo de ella durante esta década, lo cierto es que la alerta oficial por su desaparición ya se había desactivado hace tiempo, ya que la joven habría decidido trasladarse a vivir a Galicia por su propia voluntad, pero sin mantener ningún tipo de contacto con su familia, según fuentes policiales.

Un caso muy mediático en Albacete y toda España: "Es difícil aceptarlo"

Diana katherine Ramos desapareció el 20 de agosto de 2016 en Albacete, cuando tenía 24 años de edad y una hija de solo 6, lo que añadía todavía más misterio a su muerte. Durante un tiempo el suyo fue un suceso muy mediático, ya que la familia se movió para tratar de dar con el paradero de su hija, cuya ausencia no se explicaban.

Fue su padre, Fernando Ramos, quien lideró esa búsqueda en un periplo que lo llevó por platós de televisión, estudios de radio y redacciones de periódicos. Este mismo año, en primavera, concedió una entrevista a una conocida revista del corazón, lo que confirma que la búsqueda de la familia continuaba activa. Su padre nunca perdió la esperanza y ahora, tras el fatal desenlace, afronta la realidad. "Cómo todo padre es difícil aceptarlo y solo toca llevar el dolor en el corazón", publicaba en su Facebook, donde recordaba que era la segunda hija que perdía.

El cuerpo de Diana Katherine Ramos fue incinerado ya en la capital gallega con la intención de que sus cenizas descansen en Alcobendas (Madrid), donde reside su padre.