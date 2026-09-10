Un grupo de encapuchados roba en la tienda de Apple en Santiago con el método del alunizaje

Robo con alunizaje en la tienda de Apple en Compostela. Cinco ladrones encapuchados asaltaron el establecimiento a las 5:00 de la madrugada tras reventar el cristal blindado estrellando un coche contra el escaparate hasta en tres ocasiones. En segundos robaron diverso material, como teléfonos de última generación, relojes inteligentes Apple Watch e iPads, y se dieron a la fuga.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la tienda, situada en la Avenida de Barcelona y que ya había sufrido un robo el pasado año, pero no consiguieron detener a los delincuentes. Además del material sustraído -cuyo valor todavía se está cuantificando- causaron importantes destrozos en el local. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, que está en curso.

En mayo de 2025, la tienda de Apple en la capital gallega fue desvalijada también de madrugada. En solo dos minutos, los asaltantes se llevaron teléfonos, ordenadores, tablets, relojes inteligentes y otros dispositivos, un material valorado en 40.000 euros. Los ladrones accedieron al interior del local a través de una de las cristaleras exteriores que reventaron hasta hacer un agujero lo suficientemente grande. Las cámaras del establecimiento identificaron al menos a cuatro personas, que actuaron de manera rápida y con el rostro cubierto.

Otros alunizajes en Santiago

El método del alunizaje ya ha sido utilizado por delincuentes en Santiago en el pasado. En enero de 2023, cuatro encapuchados empotraron un BMW robado contra el escaparate de la joyería Jael, en el número 7 de Xeneral Pardiñas, en pleno Ensanche y a las 10.13 de la mañana. Uno de ellos terminó de romper la luna con una maza. Los asaltantes se llevaron principalmente relojes Rolex. El coche apareció horas después abandonado en Doutor Maceira, en Conxo.

Unos años antes, en 2020, la Guardia Civil de O Milladoiro y la Policía Nacional de Santiago desarticularon una banda a la que atribuían 38 delitos contra el patrimonio en Ames, Teo, Santiago, Oroso y Padrón. Según la información facilitada por la Benemérita, en buena parte de los robos la banda utilizó vehículos previamente sustraídos para alunizar comercios y establecimientos de hostelería.