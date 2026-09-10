Héctor Sánchez, del taller de camiones de su bisabuelo en Santiago, al Mundial de la FP en Shanghái: «Necesito vivir la mecánica primero para después, si acaso, meterme en la educación»

A Héctor Sánchez Bellón las olimpiadas de Formación Profesional le pillaron casi por sorpresa. «Yo no sabía ni siquiera que existían», reconoce. Tenía un profesor que sí las conocía y, sobre todo, que había reparado en él. Un día le propuso presentarse. Héctor no parecía demasiado convencido; su profesor resolvió las dudas por la vía rápida: adelante.

Y, lo que empezó casi de rebote terminará este 19 de septiembre en Shanghái. Este joven de también 19 años será el encargado de representar a España frente a algunos de los mejores estudiantes de FP del mundo. O, lo es lo mismo, entre los mejores profesionales del mundo.

El escenario impone. Del 22 al 27 de septiembre, la ciudad china acogerá la 48ª edición de WorldSkills, una competición que reunirá a 1.400 jóvenes profesionales de 70 países y regiones. España viaja con 34 competidores y participará en 31 modalidades.

Entre ellos estará Héctor, alumno del Politécnico de Santiago y técnico superior de Automoción. Su trayectoria hasta China tiene algo de carrera de eliminatorias. Tras la ESO cursó un ciclo medio de Electromecánica y después el superior de Automoción. Cuando llegó la primera competición se enfrentó a alumnos de otros centros gallegos y ganó. El premio era representar a Galicia en el campeonato nacional. Volvió a ganar. El siguiente uniforme ya era el de España.

No parece casualidad que acabara entre motores. «El mundo del motor en sí, ya desde pequeño», cuenta.

En casa había antecedentes: su bisabuelo tuvo en Santiago un taller mecánico de camiones y la afición fue pasando de generación en generación hasta llegar a él. Héctor, sin embargo, ha tenido que aprender mecánica para unos coches bastante distintos de aquellos. «Cada vez lleva mucha atención electrónica, más ayudas, sistemas más complejos», explica sobre la transformación del automóvil.

Formación especializada

Ahí está también una de las claves de estas competiciones. Para Héctor, el viaje y el Mundial son casi la parte vistosa de algo más importante. «Lo mejor de todo esto, en mi opinión, fuera de viajar y ver el mundo, es la formación toda que estoy recibiendo gracias a esto». Su preparación para las Skills le está permitiendo complementar la FP con cursos y formación especializada fuera del ciclo.

Y aprender deprisa importa en un oficio que ya no consiste solo en levantar un capó y localizar una avería. La electrificación ha cambiado las necesidades de los talleres y también el perfil de los profesionales. «Hoy en día el vehículo eléctrico hay menos gente que sepa la tecnología, así que hay mucha demanda», sostiene Héctor.

Asismismo, su diagnóstico laboral es optimista: «Con formación, interés y actitud», considera que «las posibilidades de encontrar empleo en mecánica son altísimas».

Shanghái servirá precisamente como escaparate internacional de ese nuevo perfil de FP. La delegación española acudirá con 31 coordinadores técnicos y cuatro jefes de equipo, y estrenará participación en dos especialidades: Tecnología de Vehículos Pesados y Cloud Computing.

La competición coincidirá además con el lanzamiento de la nueva identidad WorldSkills Spain, con la que el Ministerio quiere vincular de forma más visible el proyecto español a una organización presente en más de 120 países y regiones.

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Héctor, sin embargo, todavía piensa más en grasa, herramientas y coches que en grandes discursos sobre la FP. Ya está titulado y su siguiente objetivo es trabajar. Más adelante no descarta la docencia e incluso realizará la capacitación necesaria para poder ejercer como profesor. Pero pone una condición: «Necesito primero vivir el taller para después meterme, si eso, en la educación». También fantasea con tener algún día uno propio. Primero toca Shanghái y viajar más de 9.000 kilómetros.