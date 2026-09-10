Lg1do, rapero de Santa Comba, encabeza los conciertos en Santiago del festival Compostela Steet 2026 gracias a un eco creciente que se cifra ya en 163.000 oyentes al mes en Spotify, donde destacan temas suyos como "Darche" (grabado con Guzmen) y "Non me culpes" (con 9Louro), cada uno de ellos con un millón y medio de escuchas acumuladas en dicha plataforma sueca de streaming.

Tres días en el Campus Sur

Lg1do, alias de Saúl Rodríguez Maroñas, vuelve a la capital gallega como parte de una gira llamada "Recórrome Galicia enteira 2026", al alza en la actual escena de la urbana que aviva el circuito autonómico y donde también sobresale su amigo 9Louro.

El Compostela Street, festival de cultura urbana, llega a Santiago promovido por el Concello y de cara a los días viernes 18, sábado 19 de septiembre y domingo 20, ofrecerá conciertos, hay competiciones, exhibiciones, talleres, batallas de freestyle, graffiti, skate, basket, break, djs...

En las pistas deportivas del Campus Sur Universitario de la USC, el cartel musical de entrada libre (como todo el evento) cuenta el día 18 de septiembre con Lil Sam (22:30 h.), Lg1do (23.30 h.) y Santa Salut (00:45 h.) y el 19 con Xian Pais (22.30 h.), Faenna (23.30 h.) y XMaseda65 (00:45 h.).

El evento cuenta con el patrocinio de la Concellería de Xuventude do Concello de Santiago e incorpora a su programación dos de las propuestas más votadas en el proceso de los presupuestos participativos de área de Mocidade Compostela Decide ya que en paralelo, se celebra el Street Art Festival (19 y 20 de septiembre, desde las 12 horas a las 20 h en el citado espacio del Campus Sur ), con Pow One (Vigo), Asten (A Coruña), O Ras (Pontevedra), Yoe33 (Lugo) y Doctoy (A Coruña).

La programación cuenta además el 18 de septiembre, a las 20 horas, con el llamado Urban Point, con Gallos del Norte (Final), Dj Affair (de Vigo) y el compostelano Dj Mil, que quedó tercero este año en la reciente final de DMC del festival O Marisquiño, el gran evento de la cultura urbana en Galicia, que se celebra cada verano en Vigo.

Entre la tacada de artistas que llega de fuera, está Santa Salut (Sabadell, 1998), que regresa a Compostela semanas después de actuar junto a Israel B en una de las jornadas de los conciertos del ciclo gratuito Atardecer no Gaiás 2026 que impulsa la Xunta de Galicia. La rapera catalana bebe del hip hop de finales del siglo XX en los temas de "Queens of groove", su tercer trabajo, editado en 2025, y al que suma singles posteriores como "Por Supuesto" lanzado durante este mismo año.

El festival Compostela Steet 2026 fue presentado este jueves en Raxoi por la concelleira de Xuventude, María Rozas, y dos de sus organizadores, Pablo Castiñeira y Alberto Muíño.

"Queremos que a cidade sexa nesas datas o epicentro da cultura e dos deportes urbanos.... cun tipo de propostas que demanda a nosa mocidade", indicó Rozas en su intervención. Y añadió: "Esta segunda edición é máis ambiciosa que a feita en 2025 e conta tamén con actividades destinadas a público familiar".

Tercera desde la izquierda, la concelleira María Rozas, junto a más protagonistas de la presentación. / Cedida

"Este festival permite coñecer a cultura urbana de primeira man", señaló Muíño, que cifro "entre 10.000 e 12.000", la cifra de personas asistentas a la edición celebrada en 2025. Y Castiñeira aclaró que aunque la previsión meteorológica es buena hoy día, hay prevista, en caso de lluvia, una "carpa grande" para la zona de gradas y otra para el público que acude a los conciertos.

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Compostela Street refuerza la agenda de conciertos de septiembre en Santiago, donde además destacan festivales como Maré, el Holanola o el Cabeza Cuadrada, entre más propuestas en salas y pubs de Compostela.