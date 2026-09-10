Luis Zahera y Tamar Novas protagonizan la próxima apuesta de Netflix y no es 'Clanes': una película con Santiago muy presente

Tras el enorme éxito cosechado en Netflix gracias a series como Animal —fenómeno mundial ambientado en Santiago y sus alrededores que ha traspasado las pantallas a las que pronto llegarán la segunda y tercera temporada— o, más recientemente, en Clanes —ficción que acerca el mundo del narcotráfico en Galicia, comunidad en la que se siguen desarrollando los rodajes de la tercera y última entrega—, el compostelano Luis Zahera se ha convertido en uno de los actores del momento.

El actor compostelano Luis Zahera, en la película de Netflix 'Colisión'. / Netflix

Un tirón que la plataforma roja quiere seguir aprovechando para su nueva gran apuesta, Colisión, proyecto que verá la luz el próximo 30 de octubre.

Luis Zahera y Tamar Novas protagonizan la próxima apuesta de Netflix

Junto a él estará otro actor nacido en la capital gallega, Tamar Novas, con quien Luis Zahera vuelve a coincidir tras los rodajes de la segunda temporada de Clanes.

El actor compostelano Tamar Novas, en la película de Netflix 'Colisión'. / Netflix

Eso sí, a diferencia de los últimos trabajos que ambos actores compostelanos realizaron para el gigante del streaming, en esta ocasión no se tratará de una nueva serie, sino de una película que estará dirigida por Daniel Sánchez Arévalo (AzulOscuroCasiNegro, Diecisiete, Primos), quien vuelve al ruedo después de sumergirse en el mundo de las rondallas con un largometraje rodado en las Rías Baixas que llegó a cines a comienzos de año.

'Colisión', un robo a un banco en el que todo sale mal

Producido por Bambú Producciones —compañía dirigida por el noiés Ramón Campos que ha creado títulos de la talla de Fariña o El caso Asunta, entre muchos otros—, Colisión es un largometraje, rodado a finales de 2025 en diversas localizaciones de Madrid, que nos situará en plena crisis económica, momento en el que un grupo de atracadores irrumpe en un banco de la capital española.

Sin embargo, lo que en principio parece un robo más se convierte en una partida de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan escapar de algo más que de la cárcel. Vamos, una especie de La casa de papel en lo que todo parece salir mal.

Además de Luis Zahera (As bestas) y Tamar Novas (Nowhere), el reparto de este nuevo thriller en el que nadie es exactamente quien aparenta ser estará encabezado por Laia Costa (Cinco lobitos), Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos), Álvaro Cervantes (Sorda) y Lluís Homar (La mala educación).

De izquierda a derecha: Tamar Novas, Álvaro Cervantes, Daniel Sánchez Arévalo, Karra Elejalde, Laia Costa y Lluís Homar, en una imagen promocional de la nueva película del director madrileño producida por el gallego Ramón Campos para Netflix, 'Colisión'. / Netflix

Una película de Netflix con sello gallego

Asimismo, el noiés Ramón Campos (El caso Asunta, La viuda negra) es el productor ejecutivo de esta nueva película, además de guionista junto al director Daniel Sánchez Arévalo, quien, en declaraciones recogidas por Netflix, afirma que «tenía muchas ganas de salir de mi mundo».

«Cuando Ramón (Campos) me preguntó si me apetecía cambiar de género, no dudé un segundo en responder con un enérgico sí. Tenía muchas ganas de explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza y, al conocer de mano de Ramón (Campos) el argumento, sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto, era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión. Y estoy especialmente feliz con el casting que hemos levantado. Con Laia (Costa), Karra (Elejalde), Luis (Zahera), Tamar (Novas), Álvaro (Cervantes) y Lluís (Homar). Un auténtico dream team», añade.