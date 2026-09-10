El Mazi Market de Santiago tendrá continuidad: "Es buena idea darle salida a ropa que ya no usas"

La segunda edición del mercadillo Mazi Market impulsado por Alba Mariño Mazás (de ahí el nombre, en base a sus apellidos «Ma-Zi») «tendrá nuevas ediciones», según detalla su promotora en charla con EL CORREO GALLEGO. El éxito de esta versión de los mercados callejeros vieneses llevada a pequeña escala a Santiago se basa en una oferta de prendas y productos que parten de un euro. Abierto en el pub Momo, donde también tuvo lugar la primera edición durante el pasado julio, la idea crece con el añadido de música en directo.

Asistentes al mercadillo / Antonio Hernández

Idea de una apasionada de la moda

«Teníamos pocas esperanzas en la primera edición porque lo hicimos a finales de verano y hacía mucho calor, pero tuvimos mucha afluencia de gente y por eso queríamos repetir y hacerlo de nuevo en el Momo porque es un local referente dentro del ocio en Santiago donde además hay mucho espacio, interior y exterior», aclara Alba Mariño, que se confiesa fan del mundo de la moda.

«Me encanta la moda, no me dedico a ello. De hecho, soy abogada y también profesora de Derecho, pero me fascinan los mercadillos de segunda mano y este tipo de proyectos de ocio, los disfruto un montón», añade entusiasta quien vivió en Viena, donde descubrió la semilla de su idea, en los llamados Flohmarkt, populares mercadillos de reciclaje.

Público del Mazi Market de Santiago. / Antonio Hernández

Hacia las cinco de la tarde de este miércoles un medio centenar de personas revisaban en este segundo Mazi Market todo tipo de prendas de ropa, o preguntaban, miraban y se probaban alguna, con Alba pendiente de todo, ayudada por Alexandra Ferraces y María Repesas, quien, por cierto, daba ejemplo de economía circular al lucir una blusa roja de Lacoste, «era de mi madre», dice.

Tipo de público

«Viene todo tipo de gente aunque lo hemos querido enfocar un poco hacia la gente joven, acude todo tipo de público, tanto chicos como chicas, peregrinos, universitarios, eso sí, vienen más chicas que chicos. En la primera edición tuvimos cuatro chicos vendedores pero para esta segunda no se ofertó ningún chico» , indica Alba.

«Yo estoy viendo que cada vez se hacen más este tipo de mercadillos, tanto a nivel de asociaciones que le dan a la idea un carácter solidario, como a nivel de particulares o de centros comerciales como As Cancelas, donde hicieron un mercadillo de influencers. Creo que cada vez nos estamos animando más a hacer este tipo de plan, así que ojalá sigan adelante... ¡Cuantos más mejor!».

Consumismo

«Creo que la gente nos estamos dando cuenta de que somos muy consumistas, tenemos mucha ropa en el armario que no utilizamos.... Yo estoy deseando deshacerme de ropa y muchas de mis amigas que han venido aquí me dicen: ‘Prefiero regalarla antes que devolverla a casa’. Ese consumo frenético está haciendo que nos queramos desprender de cosas y para la gente que viene a comprar supone llevarse cosas que están en muy buen estado a muy buen precio, de forma que es beneficioso para todas las partes».

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Mazy Market incluye algo más. «Hay muchos mercadillos de segunda mano pero pocos con música por eso en nuestro caso incluimos un concierto», detalla en alusión a un apartado que este miércoles contó con Migui Bouzo y Naxo Ganin y en julio con El Corta, con entrada libre, como en el propio mercadillo «que tendrá nueva edición», «seguramente en Navidad con carácter solidario».