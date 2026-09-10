Las muertes relacionadas con el calor aumentaron un 80% en Santiago durante los últimos 30 años

La mortalidad atribuible al calor ha aumentado de forma muy significativa en la capital gallega en las últimas décadas. La tasa media anual estimada subió de 67,25 muertes por millón de habitantes durante la última década del siglo pasado a 120 entre 2015 y 2024. Es decir, un incremento de casi el 80%. Compostela ocupa así el puesto 60 entre las ciudades españolas analizadas si se ordenan por el crecimiento porcentual de este indicador.

Los datos forman parte del nuevo informe sobre ciudades del Lancet Countdown Europe, publicado este jueves en The Lancet Public Health. El trabajo analiza 28 indicadores en más de 850 ciudades europeas. Conviene precisar qué mide exactamente esta estadística: no es un recuento de fallecimientos certificados clínicamente como “golpe de calor”, sino una estimación epidemiológica de la mortalidad atribuible a las altas temperaturas, expresada como muertes anuales por cada millón de habitantes. Esa estandarización permite comparar ciudades de tamaños muy diferentes.

La fotografía española deja diferencias muy amplias. En la clasificación por aumento porcentual, Castellón de la Plana encabeza la tabla, al pasar de 25 a 168 muertes por millón, un 550% más. Le siguen Torrevieja, con un 530%, y Barcelona, con un 480%. En cambio, si se atiende a la tasa más reciente y no a cuánto ha crecido, aparecen arriba otras ciudades: Jaén alcanza 370 muertes por millón, Linares 320, Talavera de la Reina 310, Salamanca 309 y Ciudad Real 294. Son, por tanto, dos clasificaciones distintas: una mide el nivel actual y otra cuánto ha variado respecto a los años noventa.

Santiago, tercera tasa más alta entre las ciudades gallegas

La perspectiva gallega también ofrece una lectura relevante. Por tasa actual, Ourense es la ciudad gallega con el valor más alto, con 180 muertes por millón, seguida de Lugo, con 150. Santiago aparece a continuación, con 120, por delante de Pontevedra (94), Vigo (92), Ferrol (78) y A Coruña (62).

Dos mujeres rellenando garrafas de agua en Ourense durante una jornada de alerta roja por calor este verano. / Adrián Irago - E.P.

Sin embargo, en términos sociales y de prevención, es mucho más relevante la evolución desde el año 1991. En esta, el orden cambia: A Coruña aumenta un 110%; Ourense, un 88%; Vigo, un 87%; y Santiago, un 77%. Mucho más moderados son los incrementos de Ferrol (18%), Lugo (17%) y Pontevedra (13%).

La menor población de Compostela no explica por sí sola su posición, porque el indicador ya está corregido por número de habitantes. Lo significativo es precisamente que, por cada millón de residentes, su tasa supera a la de ciudades gallegas más pobladas como Vigo o A Coruña.

El calor no dibuja el mapa de la mortalidad

Los datos muestran que las ciudades más cálidas no son necesariamente las que presentan más mortalidad atribuible al calor. Entre las tasas más elevadas aparecen Jaén, con 370 muertes anuales por millón de habitantes, y Linares, con 320, pero también ciudades del interior con temperaturas medias anuales mucho más bajas, como Salamanca, Zamora, Ávila o León.

En el extremo contrario también hay ejemplos significativos. Algeciras, pese a su clima más cálido, registra unas 114 muertes por millón, ligeramente menos una ciudad mucho más fría como Santiago, con 119. Y Compostela presenta asimismo una tasa superior a Vigo, Pontevedra, Ferrol y A Coruña.

Invierno en Santiago / Archivo

El caso santiagués resulta especialmente llamativo porque la AEMET sitúa su temperatura media anual normal en torno a los 13 grados, con unos 19 grados en julio y agosto. Los datos apuntan, por tanto, a que no existe una relación automática entre tener las temperaturas medias más altas y registrar una mayor mortalidad asociada al calor. La vulnerabilidad de cada población y las características de los episodios de altas temperaturas pueden marcar diferencias que no refleja simplemente la temperatura media.

Mortalidad por calor no significa necesariamente "golpe de calor"

El Ministerio de Sanidad distingue expresamente ambos conceptos. Un golpe de calor se produce cuando fallan los mecanismos de termorregulación del organismo, puede elevar de forma extrema la temperatura corporal y provocar alteraciones neurológicas y fallo multiorgánico. Sin embargo, el calor también puede agravar patologías previas y elevar el riesgo de muerte sin que el diagnóstico final sea un golpe de calor.

La diferencia es enorme en las estadísticas. En 2023, el sistema MoMo estimó 3.000 muertes atribuibles al exceso de temperatura en España, mientras que las notificadas directamente como fallecimientos por golpe de calor fueron solo 24. Sanidad calcula que apenas alrededor del 3% de la mortalidad asociada al calor se produce por un golpe de calor propiamente dicho.

Una mujer se abanica por el calor en la praza das Praterías, en Santiago / Antonio Hernández

Francia ya toma medidas

El debate sobre el impacto del calor llega también al ámbito laboral. El ministro francés de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, viajó este miércoles a Madrid para reunirse con Yolanda Díaz y estudiar medidas aplicadas en España.

En una entrevista con El País, explicó que quiere aprender a compaginar las altas temperaturas con el mundo laboral y se mostró especialmente interesado en adaptar los horarios, incluso con jornadas que comiencen a las seis o siete de la mañana, además de fijar respuestas diferentes según el sector y las condiciones de cada actividad. Por tanto, la problemática del calor y sus efectos sobre la salud de la población no es una cuestión gallega. Ni siquiera nacional. Va mucho más allá, y los gobiernos europeos están comenzando a mover ficha para atajar un asunto estructural que cada vez preocupa más.