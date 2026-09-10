Del Wos Festival a la Gladiator Race: qué hacer en Santiago en el primer fin de semana tras la vuelta al cole

El mes de septiembre ya ha devuelto a Santiago de Compostela a la rutina. Aún con el inicio del curso escolar y el regreso progresivo al trabajo después de las vacaciones, el ritmo cultural y de ocio de la ciudad no desaparece. Y es que la vuelta a la normalidad no significa, ni mucho menos, quedarse en casa y este fin de semana la capital gallega ofrece numerosas alternativas para desconectar.

Música en directo, grandes festivales, fiestas tradicionales, propuestas para los más jóvenes y hasta una carrera de obstáculos llenan la agenda cultural de estos días. Estos son algunos de los mejores planes para disfrutar del primer fin de semana tras la vuelta al cole en Santiago.

WOS Festival

Uno de los grandes protagonistas del fin de semana será el WOS Festival, que regresa a la capital gallega del viernes 11 al domingo 13 de septiembre.

El evento cultural reunirá a bandas de música, DJ's, intelectuales y artistas diversos en espacios emblemáticos de la ciudad, convirtiendo durante estos tres días a Santiago en el epicentro de la cultura alternativa.

Durante esta edición del Wos Festival pasarán por la capital gallega artistas como Ana Roxanne, Artur M. Puga & Sevi Iko Demonches, Ben Vince, Blood of Aza, Grobas b2b Pumu, Israa Shalaby, Lee Gamble, Midori Hirano, Saya, SKY H1, Space Afrika o Tujiko Noriko, entre otros.

Música en directo: del pop rock de Taïn al blues de Kenny Wayne

Los amantes de la música en directo también tendrán varias citas a las que acudir durante estos días.

El viernes 11, Taïn llegará a Santiago para presentar su nuevo EP, La Rendición, dentro del ciclo Novos Pulsos. El artista betanceiro ofrecerá su propuesta de pop rock y punk en Riquela Club, a partir de las 21.00 horas.

Taïn estará este viernes en Riquela / Cedida

El sábado 12 será el turno de Europeos Pálidos, Las Prisas y Ágamo, que compartirán escenario en la Sala Moon Music Club.

Y el domingo llegará una de las actuaciones más especiales del fin de semana. El legendario pianista de blues y boogie-woogie Kenny "Blues Boss" Wayne Band actuará en la Sala Capitol. El estadounidense, ganador de un Grammy, desplegará su repertorio en el escenario desde las 19.00 horas.

Fiestas en Conxo y Santa Cristina

Quienes prefieran un plan más tradicional también tienen una cita en Conxo, que celebra sus fiestas de A Merced durante todo el fin de semana.

El programa festivo arranca el viernes 11 con actividades infantiles, la lectura del pregón, batucada y las actuaciones musicales del grupo Chisqueiro y disco móvil Chocolate. El sábado habrá un mercadillo artesanal, una exposición de coches antiguos, sesión vermú y verbena con Eureka y Fussion; mientras que el domingo llegará el turno de los actos religiosos, el 'xantar' y verbena con la orquesta Charleston Big Band.

Cartel de las fiestas de A Merced en Conxo / Cedida

Otra alternativa para salir del centro de Santiago será acercarse hasta Santa Cristina de Fecha, que celebrará sus fiestas patronales desde el viernes 11 hasta el lunes 14 de septiembre.

La celebración, en honor a la Virgen de Belén, combina los actos religiosos con diferentes propuestas musicales y festivas a lo largo de las jornadas.

Cartel de las fiestas en Santa Cristina de Fecha / Cedida

Gladiator Race: obstáculos y barro por un fin solidario

Para quienes quieran empezar el curso poniendo a prueba su resistencia, el sábado 12 llega una de las citas deportivas más llamativas del fin de semana: la Gladiator Race.

La Gladiator Race vuelve a Santiago este 12 de septiembre / Gladiator Race

La Cidade da Cultura acogerá una carrera de seis kilómetros con más de 40 obstáculos, incluyendo zonas de agua y barro. La jornada también contará con una versión infantil, la Gladiator Kids, destinada a niños y niñas de entre 3 y 12 años.

La prueba, además, mantiene su carácter solidario, con parte de las inscripciones destinadas a la asociación Art For Dent.

'O Encontro': una tarde de música y debate en la Alameda

La Alameda de Santiago será otro de los puntos de encuentro del sábado. De 17.00 a 22.30 horas se celebrará 'O Encontro', una iniciativa que busca reivindicar el espacio público como lugar de socialización y participación de la juventud.

Cartel de 'O Encontro' / Cedida

La jornada contará con un programa en directo conducido por O Faiado Podcast y María Bouabdellah, además de intervenciones relacionadas con el acceso a la vivienda y la participación social.

La música también tendrá un papel protagonista, con actuaciones de Lubela, Chiskeiro, Fuego Lolita y DJ Casanova, además de una propuesta teatral de Alomais Teatro y el cierre de DJ Beta.

Empieza el HolaNola Lab

Aunque la parte principal del HolaNola Lab-Fest, el laboratorio artístico de intercambio musical entre la península y Nueva Orleans, se desarrollará entre el 16 y el 19 de septiembre, este fin de semana ya comienza su particular versión laboratorio en Santiago.

El proyecto, que regresa a la capital gallega por quinto año consecutivo, combina conciertos, encuentros, conversaciones y actividades paralelas.

El viernes 11 tendrá lugar el concierto de Kike Terrón (20.30 h. en la Cantina Centro Goianes); mientras que el sábado habrá sesión vermú con Madisen Ward (13.30 horas en la Galería A+B) y concierto de Aurora Nealand y HolaNola Band (21.30 horas en la Cantina Centro Goianes). Por último, el domingo 13 tendrá lugar en la Cantina Centro Goianes el Encuentro en el Museo de Órgano con Julián Maeso.

La programación de conciertos principales arrancará el miércoles 16 en Riquela con Madisen Ward, continuará con Louis Ford el jueves 17 y tendrá su gran cierre el sábado 19 en Capitol con Caamaño & Ameixeiras.

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Por tanto, quienes quieran ir abriendo boca este fin de semana ya podrán encontrarse con algunas de las actividades vinculadas al laboratorio del festival.