Piscinas municipais
O PSdeG reclama solucións para o Club Natación Cidade de Santiago
Pedro Blanco insta a Raxoi a buscar alternativas para non reducir o número de horas de adestramento
O candidato socialista á Alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, mantivo unha xuntanza con representantes do Club Natación Cidade de Santiago para coñecer de primeira man a situación da entidade ante o novo reparto de espazos e horas nas piscinas municipais e abordar as dificultades que pode ocasionarlles.
Blanco destacou a importancia de «escoitar directamente ao club», especialmente ante un reparto que pode reducir de maneira importante o seu espazo para adestrar. «Non é razoable que un club que medrou ata superar os 200 deportistas e que compite a nivel galego e nacional teña agora menos posibilidades para desenvolver a súa actividade», advertiu, con especial atención á importante perda de horas para adestrar nas piscinas de Fontes de Sar e Santa Isabel.
Así, considerou que «a solución á falta de espazo non pode ser que uns clubs gañen horas a costa de que outros as perdan» e instou a Raxoi a buscar alternativas.
Reclama unha solución antes de que o reparto sexa definitivo
Blanco reclamou ao Goberno municipal que dialogue co club e aproveite a marxe existente para atopar unha saída antes de consolidar un reparto que o prexudique. «O club non está pedindo privilexios, está pedindo espazo para seguir formando deportistas e facendo medrar a natación en Santiago», afirmou.
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