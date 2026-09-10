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Piscinas municipais

O PSdeG reclama solucións para o Club Natación Cidade de Santiago

Pedro Blanco insta a Raxoi a buscar alternativas para non reducir o número de horas de adestramento

Blanco reuniuse con representantes do club.

Blanco reuniuse con representantes do club. / Cedida

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El Correo Gallego

Santiago

O candidato socialista á Alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, mantivo unha xuntanza con representantes do Club Natación Cidade de Santiago para coñecer de primeira man a situación da entidade ante o novo reparto de espazos e horas nas piscinas municipais e abordar as dificultades que pode ocasionarlles.

Blanco destacou a importancia de «escoitar directamente ao club», especialmente ante un reparto que pode reducir de maneira importante o seu espazo para adestrar. «Non é razoable que un club que medrou ata superar os 200 deportistas e que compite a nivel galego e nacional teña agora menos posibilidades para desenvolver a súa actividade», advertiu, con especial atención á importante perda de horas para adestrar nas piscinas de Fontes de Sar e Santa Isabel.

Así, considerou que «a solución á falta de espazo non pode ser que uns clubs gañen horas a costa de que outros as perdan» e instou a Raxoi a buscar alternativas.

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Reclama unha solución antes de que o reparto sexa definitivo

Blanco reclamou ao Goberno municipal que dialogue co club e aproveite a marxe existente para atopar unha saída antes de consolidar un reparto que o prexudique. «O club non está pedindo privilexios, está pedindo espazo para seguir formando deportistas e facendo medrar a natación en Santiago», afirmou.

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