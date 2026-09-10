Un renovado instituto Eduardo Pondal gana mil metros cuadrados para responder al incremento demográfico en la zona

Tras unas obras de ampliación con las que el instituto de educación secundaria Eduardo Pondal de Santiago ha ganado mil metros cuadrados nuevos "para dar respuesta a las necesidades de escolarización de una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad" y que ya están disponibles en el curso que acaba de comenzar, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, recordaba este jueves durante su visita al centro que la Xunta ha invertido en dicha actuación más de tres millones de euros.

Una visita en la que destacó el compromiso del Gobierno autonómico con la creación de plazas educativas allí donde la demanda así lo reclama.

Varias mejoras en el inmueble

En concreto, la actuación realizada en el instituto compostelano ha llevado a la creación de cuatro aulas en la planta baja, con una salida al espacio exterior, y otras dos en la primera planta, donde también se ubica un aula de tecnología. En el semisótano, por su parte, está la clase de música, el almacén y el sistema de telecomunicaciones. Además, se construyó un espacio cubierto de 140 metros cuadrados con comunicación directa a la nueva pista deportiva y un soportal con acceso a la zona de patio, ampliando los espacios cubiertos y facilitando la entrada y salida del inmueble.

Aprovechando las obras, se procedió a una reforma de los aseos, la instalación de un baño accesible, la sustitución de la cubierta del aula de tecnología y la redistribución de espacios. Se amplió la biblioteca, se cambiaron las calderas de gasóleo por unas nuevas de biomasa, se eliminaron los estrados de madera de varias aulas y se llevaron a cabo diferentes mejoras relacionadas con la seguridad.

Doce millones de inversión en Santiago

Dentro del Plan de nova arquitectura pedagóxica, en el que se incluye la ampliación del IES Eduardo Pondal, la Xunta está invirtiendo más de doce millones de euros en la modernización y mejora de los centros de enseñanza compostelanos.

En verano se acometieron obras por un importe de casi cuatro millones de euros, entre ellas la rehabilitación integral del IES Arcebispo Xelmírez II, con una inversión de 1,8 millones; el cambio de cubierta del IES Plurilingüe Rosalía de Castro, con un presupuesto de 672.000 €, y la ampliación del IES Lamas de Abade, por un valor de casi 1,4 millones de euros.

La previsión es que las obras en el Xelmírez II y en el Rosalía de Castro estén finalizadas antes de que termine el año, mientras que las del Lamas de Abade rematarán en el primer trimestre de 2027.