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CUATRO HERIDOS LEVES

Accidente en la autovía Lugo-Santiago: una colisión por alcance con varios vehículos implicados obliga a cortar la vía a la altura de Sabugueira

El siniestro se produjo a primera hora de la mañana, provocó cuatro kilómetros de retenciones y dejó cuatro heridos leves

Varios vehículos se vieron implicados en el accidente, que obligó a cortar la A-54

Varios vehículos se vieron implicados en el accidente, que obligó a cortar la A-54 / ECG

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Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de esta mañana en Santiago, alrededor de las 8.30 horas, ha provocavo problemas de circulación en la A-54, en el kilómetro 85, en sentido Lugo, a la altura de la pista de acceso al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, en la parroquia compostelana de Sabugueira.

Según informa el 112 Galicia, se trata de una colisión por alcance en la que se vieron implicados siete vehículos, un camión y una furgoneta, y que ha dejado cuatro heridos leves.

magen de la DGT que muestra la circulación afectada en la autovía Lugo-Santiago a la altura de Sabugueira.

Imagen de la DGT que muestra la circulación afectada en la autovía Lugo-Santiago a la altura de Sabugueira. / DGT

Varias personas alertaron del accidente. Una de ellas explicó que había chocado contra el vehículo que circulaba delante y señaló que el sol de frente habría provocado el deslumbramiento, lo que habría impedido mantener la distancia de seguridad y ocasionado la colisión por alcance.

Retirada de uno de los vehículos implicados en el accidente

Retirada de uno de los vehículos implicados en el accidente / ECG

Los vehículos implicados obstaculizaron inicialmente los carriles, lo que provocó retenciones de unos cuatro kilómetros. Sobre las 10.00 horas se ha habilitado un carril y el tráfico fluye con normalidad. Además, está previsto que la vía se abra en los próximos minutos.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, los Bomberos de Santiago y la Guardia Civil de Tráfico.

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