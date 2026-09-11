Acto académico de apertura do curso 2026-27
Crujeiras marca o camiño da USC: máis financiamento, remuda xeracional e resposta á vivenda e á IA
No acto de apertura do curso 2026-2027, a reitora situou entre as prioridades os fondos necesarios para rehabilitar por completo o espazo de San Clemente, o reforzo das estruturas de investigación e a atención á diversidade
Cinco meses e un día despois de asumir a Reitoría da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras reivindicou no acto inaugural do curso 2026-2027 “o espazo, o tempo e a voz en galego” da USC.
Crujeiras debuxou así as principais liñas dun curso no que a universidade terá que facer fronte a retos que van desde a xestión dos recursos e a remuda xeracional ata a atención ao estudantado, a rehabilitación dos seus espazos, a investigación, a internacionalización ou a incorporación da intelixencia artificial.
O acto académico inaugural tivo lugar este venres 11 de setembro no Salón Nobre do Pazo de Fonseca, ao que a comitiva académica chegou desde San Xerome acompañada pola interpretación do Himno do Antigo Reino de Galicia, a cargo do grupo Os Enxebres de San Lázaro. Autoridades políticas, civís, militares e eclesiásticas, representantes da comunidade académica e antigos reitores participaron na cerimonia.
Na mesa presidencial sentáronse a vicerreitora de Investigación e Ciencia Aberta, Almudena Hospido; a presidenta do Consello Social, Cecilia Sierra; a reitora da USC, Rosa Crujeiras; o vicerreitor de Coordinación do Campus de Lugo, Roberto Bande, e o vicerreitor de Profesorado, Pablo Taboada.
“Aínda quedan teitos de cristal por rachar nesta casa”, afirmou Crujeiras ao peche da súa intervención, antes de asumir “o camiño de seguir abrindo camiño coa axuda de toda a comunidade universitaria”.
Unha das cuestións centrais será o financiamento. Crujeiras referiuse á elaboración do novo Plan Galego de Financiamento Universitario para o período 2028-2032 e asegurou que a USC defenderá nas negociacións “un modelo que valore a excelencia e que ofreza estabilidade para planificar a longo prazo e tendo en conta as condicións que a fan posible como son os materiais, as infraestruturas e as persoas”.
No ámbito do estudantado, anunciou o reforzo da atención ás necesidades específicas de apoio educativo e do acompañamento social ao alumnado en situación de vulnerabilidade, así como un “reforzo” das prazas públicas nas residencias universitarias.
A remuda xeracional será outro dos grandes desafíos. A reitora avanzou que este será un curso para deseñar os plans de persoal e falou da “urxencia” de abordar a renovación do PDI, que “non é homoxénea en todas as áreas de coñecemento nin ámbitos de xestión”. Neste sentido, considerou preciso un renovado plan de formación que contemple a acollida, o acompañamento da carreira profesional e tamén a despedida.
Crujeiras situou tamén entre as prioridades avanzar na igualdade, na atención á diversidade e na inclusión. Para iso, a USC consolidará un servizo específico de diversidade LGTBI+ e cultural, cunha axenda propia para toda a comunidade universitaria.
A situación dos edificios da universidade tamén estivo presente no discurso da reitora, que mencionou o desprendemento de elementos da cornixa da cuberta dun dos balcóns da residencia de San Clemente. “Actuamos con dilixencia, aseguramos a zona, e podo dicir con alivio que non houbo persoas feridas”, explicou. A USC presentou ante o Ministerio de Vivenda un plan que contempla esta e outras actuacións. Crujeiras asegurou que a institución seguirá reclamando o financiamento necesario para reparar os danos e rehabilitar por completo o espazo “e volver a enchelo de vida”.
No ámbito académico, anunciou avances na integración de titulacións adscritas, comezando polo Grao en Traballo Social como titulación propia na Facultade de Ciencias Políticas e Sociais. “Vimos de dar os primeiros pasos”, sinalou.Tamén apostou por avanzar na descentralización de Medicina “con garantías para o noso estudantado e para o noso persoal”, así como por continuar dando pasos na internacionalización.
Crujeiras reclamou igualmente o reforzo das estruturas de investigación e transferencia de coñecemento para “poñer en valor o traballo que realizamos dende os diferentes colectivos”. Nesa aposta, defendeu dotar ao persoal técnico de apoio de mellores ferramentas e procedementos para posteriormente "poñer a investigación á disposición da comunidade científica e de toda a sociedade".
A intelixencia artificial será outro dos grandes retos do curso. A USC iniciará un programa para convivir coa IA e elaborará un regulamento que fixe os principios de transparencia, responsabilidade e supervisión humana, integridade académica e científica e protección da información. A isto sumarase un plan de formación en IA responsable, o Plan FIAR para acompañar a toda a comunidade universitaria.
A reforma estatutaria, a mobilidade nos campus, a transición enerxética e as áreas de Farmacia e Xeografía e Historia completan a relación de retos apuntados pola reitora.
Memoria académica do curso 2025-26: máis de 25.000 estudantes e 2.285 persoas no PDI
A secretaria xeral da USC, Alicia Villalba, presentou a memoria académica do curso 2025-2026. A institución contou con 25.757 estudantes, aos que se sumaron 2.642 persoas matriculadas en estudos propios. A representación feminina situouse no 62%.
No ámbito docente, Villalba destacou a defensa de 221 teses de doutoramento, así como o recoñecemento da excelencia académica de 18 novas doutoras e 14 novos doutores, galardoados o pasado 7 de xullo.
O Centro de Estudos Propios contabilizou 193 cursos e o Programa Universitario de Maiores, coñecido como IV Ciclo, superou os 2.000 matriculados.
En materia de apoio ao estudantado contabilizáronse 331 solicitudes de apoio recibidas, 6.699 persoas bolseiras e 1.161 prazas de aloxamento no Servizo Universitario de Residencias.
O persoal docente e investigador estivo composto por 2.285 persoas, das cales o 46% eran mulleres. Un total de 1.221 tiñan 55 ou máis anos e contabilizáronse 1.113 sexenios de investigación. Para atender a remuda xeracional creáronse 41 novas prazas de profesorado axudante doutor, catro de profesorado asociado, 53 de permanente laboral, 71 de profesorado titular e 52 de catedrático de universidade.
En investigación, durante o curso pasado incorporáronse 42 persoas investigadoras mediante os principais programas competitivos de recursos humanos, así como 109 novas persoas investigadoras en formación. A excelencia investigadora viuse reforzada pola incorporación de oito beneficiarios de proxectos do Consello Europeo de Investigación. A USC foi a principal institución galega de captación de talento investigador, ao captar o 65% dos contratos Oportunius financiados pola Axencia Galega de Innovación.
En transferencia de coñecemento, a USC obtivo 18 patentes e captou preto de 6,5 millóns de euros mediante contratos e convenios de I+D con administracións públicas, empresas e outras entidades.
A Área de Cultura desenvolveu 50 actividades, entre eventos teatrais, de danza, podcast, faíscas culturais, certames culturais, NerdNites e exposicións.
Pola súa banda, o persoal de administración e servizos estivo composto por 1.222 persoas, das cales case o 59% eran mulleres. A idade media situouse nos 53 anos, o que volve poñer sobre a mesa o reto da remuda xeracional.
O estudantado reclama máis vivenda e a creación do Consello Galego de Estudantado Universitario
A presidenta do Consello do Estudantado, Iria Liñares Cereixa, tomou despois a palabra. É a primeira muller que ocupa a presidencia deste órgano e situou entre as principais preocupacións do estudantado a normalización do galego na universidade, especialmente nas Ciencias da Saúde.
Liñares defendeu a universidade pública e abordou tamén o problema da vivenda. Segundo o dato achegado durante a súa intervención, o 34% do estudantado non ten recursos suficientes para afrontar gastos básicos de aloxamento, manutención ou transporte. Por iso, reclamou máis residencias públicas, vivenda accesible e bolsas suficientes, ademais de defender que "as universidades públicas non paguen as consecuencias dun financiamento insuficiente".
O Consello do Estudantado mantén tamén a aposta pola creación do Consello Galego de Estudantado Universitario “para unha estrutura sólida e ampla que une forzas”, así como pola cooperación internacional universitaria como ferramenta de inclusión.
Liñares defendeu unha USC “paladín dos dereitos humanos” e apostou por que a institución se “socialice sempre coas persoas migrantes”.
O acto académico inaugural do curso 2026-2027 completouse coa lección maxistral O xuízo experto e o algoritmo. A selección de persoal e a adquisición de talento nas organizacións, impartida polo profesor Jesús Fernando Salgado Velo, catedrático de Psicoloxía do Traballo e Recursos Humanos. Tras a interpretación do Gaudeamus Igitur, a rectora, Rosa Crujeiras, pechou o acto.
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