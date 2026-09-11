Entender por qué la música genera una respuesta fisiológica, el nuevo reto del pionero proyecto del IDIS Sensogenoma

Iniciado en 2022 en Santiago como "un salto al vacío" a nivel científico para analizar si la música producía efectos biológicos en quien la escucha, el proyecto Sensogenoma concebido por los grupos GenBoP y GenVip del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago y de la Universidade de Santiago encara un nuevo reto en su quinto aniversario. Comprobado ya que sí produce modificaciones en el organismo, se trata ahora de entender los mecanismos que originan estos cambios al oír música.

Así lo explicaron este jueves los padres de esta pionera iniciativa, los catedráticos de la USC Antonio Salas y Federico Martinón, en una rueda de prensa en la sede del IDIS en la que estuvieron acompañados por la coordinadora del proyecto, Laura Navarro; la directora científica del IDIS, Luz Couce; la directora de la Fundación FIDIS, Isabel Lista; la vicerrectora de Estudantado de la USC, Lorena Añón; el gerente del CHUS, Ángel Facio; la edil de Capital Cultural, Míriam Louzao, y la directora técnica de la Real Filharmonía de Galicia, Sabela García.

Veinte mil muestras recogidas

Con más de 5.000 participantes, 1.500 donantes y 20.000 muestras recogidas hasta ahora, el líder del grupo GenBoP, Antonio Salas, recordó que en el arranque de Sensogenoma partieron de cero porque "no había un marco establecido para estudiar de forma sistemática cómo un estímulo musical podía modificar nuestra respuesta biológica", y admitió que incluso tuvieron que crear el concepto sensogenoma y "desarrollar métodos para formular y responder preguntas que antes ni siquiera estaban planteadas".

Cinco años después, "ya no solo nos preguntamos si la música produce una respuesta biológica, sino qué mecanismos están implicados, cuánto dura esa respuesta, cómo varía entre personas y si podemos utilizarla para comprender mejor los procesos relacionados con la salud", destacó el líder del grupo GenVip, Federico Martinón, sobre una propuesta que ha podido "crecer desde una pregunta científica inicial hasta convertirse en un proyecto multidisciplinar, abierto a la sociedad y capaz de generar nuevas preguntas", según Laura Navarro.

Pruebas de sangre, saliva y lágrimas

Entre ellas, estudiar el efecto de la música en la expresión génica, la proteómica o la microbiota a partir de muestras de sangre, saliva y lágrimas. Líneas a las que se suman proyectos de genómica evolutiva orientados a comprender las raíces ancestrales de la capacidad humana para procesar estímulos musicales.

A modo de resumen, Federico Martinón indicó que las tres conclusiones principales a las que se ha llegado con Sensogenoma por el momento son que "la música produce una huella molecular medible", que se puede medir de forma tan fácil como a través de un frotis bucal. Se ha comprobado que "no todo el mundo responde biológicamente igual a un estímulo musical", algo que han estudiado tanto en personas sanas como en quienes padecen alzhéimer o con daño cerebral y trastorno del espectro autista. Y que ese cambio biológico que induce la música "no se limita solo a los genes", sino que afecta además a las proteínas.

Nueva recogida de muestras el 25 de septiembre

La también doctora en educación musical y musicóloga Laura Navarro destacó la participación activa de "investigadores, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes, estudiantes y ciudadanos" en una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Real Filharmonía de Galicia, la Banda Municipal de Música de Santiago, el Concello, el Consorcio y el Auditorio de Galicia, lugar en el que se llevará a cabo el próximo concierto.

La cita será el 25 de septiembre, jornada en la que se procederá a una nueva recogida de muestras de sangre, saliva y lágrimas, contando para ello con la participación de doscientos asistentes como donantes. Una recogida en la que colaborarán doce asociaciones de pacientes y los voluntarios que se inscriban en la web del proyecto, y en la que el equipo de la investigadora Adriana Conceição, del Centro de Investigación en Psicología de la Universidade do Minho, y MediaProbe colaboran para estudiar en tiempo real la respuesta emocional y psicofisiológica del público durante los conciertos. Para ello, utilizarán sensores electrodérmicos que registran las variaciones en la actividad del sistema nervioso autónomo asociadas a la activación emocional y su relación con los distintos momentos de la experiencia musical.

Efectos en el trastorno del espectro autista o el deterioro cognitivo

El concierto es la parte más visible para el conjunto de la ciudadanía de Sensogenoma, que partió como una hipótesis pionera sobre música y expresión génica, y cuyas investigaciones más recientes abarcan desde la evidencia clínica disponible sobre intervenciones musicales en el trastorno de espectro autista hasta la identificación de cambios reproducibles en la expresión de genes de células de la mucosa oral.

A lo largo de todo este tiempo, se ha podido comprobar también que las respuestas moleculares de la música son diferentes en personas con deterioro cognitivo relacionado con la edad, el TEA o el daño cerebral, y se ha hecho con muestras mínimamente invasivas. En el caso del deterioro cognitivo, los investigadores han observado que la respuesta inducida por la música se produce en sentido opuesto a determinadas alteraciones moleculares asociadas a la enfermedad, lo que plantea que puede haber un efecto compensatorio e invita a un estudio más profundo.

Neurorrehabilitación

En cuanto al daño cerebral, se han identificado conexiones moleculares entre la respuesta a la música y procesos alterados por la enfermedad, lo que abre nuevas hipótesis sobre los mecnanismos biológicos de la neurorrehabilitación.

Y es que, como subrayó Antonio Salas, "una experiencia tan cotidiana como escuchar música puede dejar una huella molecular medible tan solo transcurridos 25 minutos del comienzo del estímulo", y avanzó que "poder reproducir esa respuesta en cohortes independientes y observar además su dinámica temporal nos acerca a la posibilidad de utilizar estas señales para monitorizar biológicamente determinadas intervenciones musicales". Resultados que abren una vía de investigación hacia futuros biomarcadores mínimamente invasivos que permitan monitorizar la respuesta biológica a intervenciones musicales en trastornos del neurodesarrollo.

Cuestiones que se han ido abriendo camino en un recorrido que arrancó, tal y como apuntó el también jefe de Pediatría del CHUS, Federico Martinón, "para responder a una pregunta que parecía casi imposible de abordar", y sobre el que resaltó que "probablemente el mejor indicador de que el proyecto ha cumplido su función: es abrir un campo de investigación", sea el hecho de que hoy "tenemos muchas más preguntas que al principio, pero también herramientas para empezar a responderlas".

Amplio campo de investigación

Un campo de investigación sobre el que ya se han publicado doce artículos en revistas científicas, se han realizado medio centenar de ponencias y se están desarrollando proyectos de tesis doctorales, estudios de posgrado y formación de estudiantes.

Galardonado con el Primer Premio en Investigación e Innovación Responsable en Salud 2024 del Instituto de Salud Carlos III, cuenta con un millón de euros de la red transfronteriza a través del proyecto europeo Euterpe-adn, dedicada al estudio de la música como intervención en enfermedades neuropsicomotoras y envejecimiento desde la expresión genética y la neuropsicología.

Hitos que han sido posibles gracias a la interacción de más de sesenta instituciones públicas, trescientos profesionales y especialistas, y la activa colaboración de una veintena de asociaciones de pacientes, entre las que cabe destacar Agadea, Aspanaes, Dano Cerebral Santiago (Sarela) y Down Compostela.