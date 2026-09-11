Sale a concurso el equipamiento electromédico para la ampliación del Clínico por más de 695.000 euros

Por un importe de un total de 695.750 euros, sale a concurso el suministro del equipamiento electromédico para el nuevo edificio de consultas externas del Hospital Clínico de Santiago.

Una licitación que acaba de publicar la Xunta en el Portal de Contratos Públicos de Galicia , y en la que se incluye la distribución, montaje e instalación de los aparatos, así como la integración con los sistemas de información corporativos del Servizo Galego de Saúde.

Dentro del equipamiento electromédico se contempla la incorporación de un equipo radioquirúrgico para la Unidad de dolor, un ecógrafo para radiodiagnóstico de mama que permita realizar pruebas no invasivas para detectar lesiones, o un equipo de potenciales evocados que posibilita la medición de la actividad eléctrica del sistema nervioso.

Facilitar las exploraciones médicas

A todo ello se sumará la compra de un sistema de posturografía dinámica computerizada, que facilita la evaluación de los trastornos del equilibrio, la marcha o el sistema vestibular; un equipo de potenciales vestibulares miogénicos evocados para la exploración del oído interno y las vías del equilibrio; además de un videoinstamógrafo, equipo médico de alta precisión diseñado para examinar el sistema vestibular y el sistema óculo-motor.

Las empresas interesadas en presentar sus ofertas a este concurso público pueden hacerlo hasta el 28 de septiembre.

5,7 millones en equipamiento y mobiliario

La idea es que la ampliación del nuevo Edificio C del hospital del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) entre en funcionamiento a finales de año, para lo que la Xunta está invirtiendo en dotación de equipamiento y mobiliario un presupuesto de 5,7 millones de euros.

En estos momentos, el Sergas licita los expedientes para la puesta en marcha de esta ampliación del Clínico que incluyen el aparataje electromédico, el mobiliario clínico y de oficina, los equipamientos informáticos y el instrumental clínico y quirúrgico de las unidades asistenciales del nuevo inmueble.