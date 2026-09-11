Del mercado de ganado en la Alameda a un Toural lleno de carros: así era Santiago hace un siglo a través de la mirada de Ruth Matilda Anderson

¿Cómo era Santiago de Compostela hace un siglo? ¿Qué aspecto tenían entonces el Toural, la Alameda o incluso la Catedral? ¿Cómo era la vida en las calles de la ciudad en esos años?

Una nueva ventana al pasado permite responder a estas preguntas a través de las fotografías de Ruth Matilda Anderson, la fotógrafa e investigadora estadounidense que recorrió Galicia durante los años veinte del siglo pasado. La Hispanic Society of America ha puesto ahora a disposición del público, por primera vez, su gran fondo fotográfico digitalizado, permitiendo consular en internet y de forma totalmente gratuita miles de imágenes que documentan sus expediciones.

El viaje a Galicia de Ruth Matilda Anderson

Ruth Matilda Anderson nació en 1893 en Nebraska, Estados Unidos, en el seno de una familia ligada al arte y la fotografía. Su padre, Alfred Theodore Anderson, era pintor y fotógrafo, mientras que su madre trabajaba como retocadora en el estudio familiar. Esta herencia artística y su formación en la escuela de Clarence White en Nueva York, donde entró en contacto con figuras prominentes de la fotografía como Gertrude Käsebier y Edward Steichen, moldearon su mirada y técnica, preparándola para el ambicioso proyecto que emprendería en Galicia.

La fotógrafa Ruth Matilda Anderson / Cedida

Anderson llegó por primera vez a Galicia en 1924 acompañada por su padre, Alfred, por encargo de la Hispanic Society. Su misión era clara: capturar la esencia de la vida y las costumbres gallegas, con un enfoque particular en la vestimenta tradicional y otros aspectos de la cultura material. Sin embargo, su trabajo fue mucho más allá de esta tarea inicial. Durante casi un año y medio, Anderson recorrió las ciudades y aldeas gallegas, documentando no solo el traje tradicional, sino también el paisaje, la arquitectura, los mercados, las festividades y, sobre todo, a las personas.

Santiago a través de la cámara de Ruth Matilda Anderson

En el caso de Santiago, la fotógrafa pasó 43 días repartidos en cinco estancias entre 1924 y 1926 y realizó alrededor de 565 fotografías de la ciudad, convirtiendo Compostela en la localidad gallega en la que más tiempo trabajó.

A su llegada a Santiago de Compostela, Anderson se alojó en el Hotel Suizo, en la Plaza de Mazarelos, un lugar que también acogió a figuras ilustres como Ernest Hemingway. Desde esta base, hoy desaparecida, exploró y fotografió la vida en la ciudad, capturando con su cámara escenas que hoy son valiosos testimonios históricos.

Interior del cuarto de Alfred Anderson en el Hotel Suízo / Ruth Matilda Anderson | The Hispanic Society of America.

Su lente se detuvo especialmente en las mujeres y los niños, reflejando una impronta feminista en su obra. Anderson inmortalizó a mujeres en sus labores cotidianas, como las leiteiras que transportaban leche, las castañeiras que vendían castañas con sus bebés a cuestas, y las vendedoras en los mercados. Estas imágenes son no solo representaciones de la economía local de la época, sino también documentos que visibilizan el rol crucial de la mujer en la sociedad gallega.

Así era Santiago hace más de un siglo

Las fotografías de Anderson permiten viajar hasta una Compostela muy diferente a la actual, aunque muchos de los escenarios que aparecen en ellas siguen siendo perfectamente reconocibles. El Toural, la Rúa Nova, Casas Reais, la Quintana, la Alameda o Santa Susana aparecen en sus imágenes como espacios llenos de actividad, con carros, animales, vendedores y vecinos que hoy parecen formar parte de otra ciudad.

Vista del pazo de Raxoi desde la Catedral / Ruth Matilda Anderson | The Hispanic Society of America.

Y es precisamente ahí donde reside el valor de este archivo. Anderson no se limitó a retratar los grandes monumentos compostelanos, sino que puso su cámara al servicio de la vida cotidiana de la ciudad.

El Toural de las leiteiras y los carros

Una de las primeras paradas de Anderson fue la Praza do Toural, uno de los espacios más reconocibles de Santiago. Sin embargo, la imagen que encontró allí poco tiene que ver con la que puede contemplarse actualmente.

Carro con vacas en la Praza do Toural / Ruth Matilda Anderson | The Hispanic Society of America.

Entre sus fotografías aparecen mujeres junto a carros con vacas, leiteiras y vendedores, dejando constancia de la intensa actividad que se desarrollaba en pleno centro de Compostela.

Leiteiras en el Toural / Ruth Matilda Anderson | The Hispanic Society of America.

Casas Reais, una calle irreconocible

Otro de los escenarios que aparece en el archivo es Casas Reais. Anderson recorrió esta zona y fotografió a mujeres ante las tiendas, además de diferentes escenas relacionadas con el comercio y la actividad diaria.

Las imágenes, poco o nada tienen que ver con la actualidad. En ellas se puede ver carros de vacas recorriendo la calle o incluso un burro que acompaña a una mujer hasta dentro de una tienda.

Una mujer con un burro en el interior de una tienda de la rúa Casas Reais / Ruth Matilda Anderson | The Hispanic Society of America.

El Mercado de Abastos hace un siglo

La mirada de Ruth Matilda Anderson también se detuvo en uno de los grandes centros de la vida cotidiana de Compostela: el Mercado de Abastos. Sus fotografías permiten acercarse a cómo era entonces la actividad comercial y a los productos que llegaban a la ciudad desde su entorno.

Preparación de los puestos en la Praza de San Fiz de Solovio para el mercado del domingo / Ruth Matilda Anderson | The Hispanic Society of America.

En sus imágenes aparecen vendedoras, puestos y productos del campo, en una escena muy alejada de la que hoy encuentra quien se acerca al Mercado de Abastos de Santiago.

La Alameda convertida en feria de ganado

El recorrido de Anderson por Santiago también llegó hasta la Alameda, donde volvió a encontrarse con escenas vinculadas al mundo rural.

Por aquel entonces, el vínculo entre Compostela y su entorno rural era mucho más visible que en la actualidad. Animales y campesinos formaban parte habitual del paisaje de la ciudad, especialmente durante los días de feria. Así, la Carballeira de Santa Susana era el lugar en el que los ganaderos se daban cita.

Mercado de ganado en la Carballeira de Santa Susana, en la Alameda / Ruth Matilda Anderson | The Hispanic Society of America.

Hoy es uno de los espacios verdes más conocidos de Santiago. Hace un siglo, sin embargo, sus caminos acogían también mercados de ganado, hasta los que llegaban campesinos con vacas, caballos, cerdos y otros animales.

Más de 14.000 fotografías, ahora al alcance de cualquiera

Las imágenes de Santiago forman solo una pequeña parte del enorme legado de Ruth Matilda Anderson. La Hispanic Society of America conserva más de 14.000 fotografías realizadas durante sus expediciones, de las que más de 5.000 corresponden a Galicia.

El fondo documenta cuatro expediciones realizadas entre 1924 y 1930, durante las que la Hispanic Society encargó a Anderson registrar la vida rural, los monumentos y los paisajes de España, además de diferentes zonas de Portugal y el norte de África.

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La gran novedad es que este patrimonio fotográfico puede consultarse ahora por primera vez de manera completa y gratuita a través de internet.