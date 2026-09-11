Gonzalo Míguez, profesor de Física Atmosférica en la USC: "Si cambia el clima, tendrá que cambiar nuestra forma de cultivar"

La mortalidad atribuible al calor casi se ha duplicado en Santiago en las últimas décadas. Según el nuevo informe sobre ciudades del Lancet Countdown Europe, la tasa media anual ha pasado de unas 67 muertes por millón de habitantes en los años noventa a alrededor de 120 entre 2015 y 2024. No se trata necesariamente de fallecimientos por golpes de calor, sino de una estimación epidemiológica que recoge también muertes asociadas al agravamiento de otras patologías por las altas temperaturas.

Los datos dejan además una aparente paradoja: Compostela registra una tasa superior a la de algunas ciudades considerablemente más cálidas, como Algeciras, y también supera a Vigo, Pontevedra, Ferrol o A Coruña. ¿Por qué una ciudad con una temperatura media anual de apenas 13 grados puede presentar un impacto del calor de esta magnitud? Gonzalo Míguez, profesor de Física Atmosférica de la Universidade de Santiago, apunta a varias claves: el calor sostenido, las noches cada vez más cálidas y la capacidad de adaptación de cada población.

El investigador señala que Santiago acaba de atravesar un verano excepcionalmente cálido. Junio y julio se situaron entre los meses más calurosos de las series disponibles y llegan, además, después de años en los que ya se habían registrado temperaturas muy elevadas. Para Míguez, más importante que un récord aislado es precisamente esa continuidad. «En el pasado podía haber un verano muy caluroso y después otro muy frío. Ahora las anomalías son siempre hacia el mismo lado: ya no hablamos de veranos extremadamente fríos», explica.

Esa persistencia constituye, señala, una de las manifestaciones del calentamiento global. Este verano, de hecho, no fue necesario alcanzar en Santiago una máxima histórica para que el episodio resultase excepcional. «No se ha batido el récord de temperatura máxima. Lo que ha habido es un número de jornadas por encima de los 30 grados muchísimo mayor de lo habitual», indica.

El problema de que la noche tampoco refresque

Míguez pone especialmente el foco en las temperaturas mínimas. Cuando el termómetro permanece elevado durante la noche, disminuye la capacidad para recuperarse del calor acumulado durante el día. «El aumento de las temperaturas mínimas es probablemente lo que tiene un impacto mayor en la salud: que no enfríe por la noche», resume.

Este fenómeno puede agravarse dentro de los núcleos urbanos por el conocido como efecto de isla de calor. Los edificios y las superficies urbanizadas acumulan energía y dificultan el enfriamiento nocturno. «En las ciudades el efecto es especialmente notable por la noche. Si no hay una forma de enfriar las viviendas, las temperaturas interiores pueden llegar a ser muy altas», explica.

La adaptación al calor puede ayudar también a entender por qué algunas ciudades habitualmente mucho más cálidas registran tasas de mortalidad inferiores a Santiago. Míguez Macho señala el caso del sur de España, donde tanto las viviendas como los hábitos de la población están más preparados para convivir con altas temperaturas. «Está todo mucho más preparado para el calor y el aire acondicionado está mucho más extendido», apunta.

El mayor problema puede estar fuera de las ciudades

La perspectiva de futuro preocupa a Míguez, aunque introduce un matiz: el impacto más difícil de afrontar podría no ser el que sufran directamente las personas, sino el que experimente el medio natural. La población puede modificar viviendas, climatizar espacios o cambiar hábitos ante temperaturas mayores, mientras que los ecosistemas necesitan tiempos de adaptación mucho más largos.

«Las personas se van a adaptar, pero los animales y las plantas no pueden hacer eso», explica. A su juicio, un calentamiento rápido puede provocar transformaciones profundas precisamente porque muchas especies y actividades vinculadas al territorio no tienen capacidad para responder a la misma velocidad.

Uno de los ámbitos más expuestos sería la agricultura gallega. «Si cambia el clima radicalmente, todo nuestro mundo de cultivar tendrá que cambiar», advierte. Las variedades que funcionan actualmente bajo unas determinadas condiciones de temperatura y precipitación podrían dejar de hacerlo de la misma manera, especialmente si a la subida térmica se suman cambios en el régimen de lluvias.

Y el problema no termina en tierra firme. Míguez Macho señala también hacia el mar y la pesca, dos elementos especialmente relevantes para Galicia. Alteraciones en los vientos predominantes o un calentamiento del agua pueden modificar procesos naturales de los que depende la productividad marina. El investigador menciona expresamente los vientos del nordés y los cambios que podrían producirse si varían las condiciones que favorecen el afloramiento de aguas.

Para el físico atmosférico, este es uno de los riesgos que conviene mirar más allá de las consecuencias inmediatas de un verano especialmente cálido. «No es el fin del mundo para los que vivimos aquí, pero sí puede suponer un cambio radical de nuestra forma de vivir, porque nuestro entorno va a cambiar radicalmente», señala.

Lo excepcional puede convertirse en habitual

La tendencia, en cualquier caso, apunta hacia temperaturas mayores. Mientras continúen las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, explica, la temperatura media seguirá aumentando y los futuros episodios de calor partirán de un contexto cada vez más cálido.

«Cuando haya olas de calor, la temperatura será más alta. Poco a poco, lo que ahora nos parece algo insólito será la normalidad dentro de unas décadas», concluye.

Por eso, la adaptación de Galicia no tendrá que limitarse a preparar mejor ciudades y viviendas para soportar jornadas tórridas. Si el calentamiento continúa, el reto será también adaptar cultivos, preservar ecosistemas y afrontar posibles cambios en un medio marino del que depende una parte esencial de la economía y de la identidad gallegas.