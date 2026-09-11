El arte de convertir uñas y maquillaje en un lienzo de identidad en Compostela

En las calles del Ensanche compostelano una joven artista está desafiando los cánones de belleza convencionales desde un espacio cargado de intención. Rebeca Chaves Pérez, la fuerza creativa detrás de Claws Out Nails, ha logrado que lo que muchos consideran un simple trámite cosmético, se transforme en una poderosa declaración de intenciones. Para ella, las uñas no son solo un accesorio; son una extensión del alma y un refugio de resistencia creativa.

De la necesidad a la pasión

La entrada de Chaves en el mundo de la manicura no fue el resultado de un sueño, sino de la cruda realidad de la era postpandemia. «Al principio, sinceramente, no empezó como una vocación. Después del covid había muy poco empleo y yo necesitaba encontrar una forma de poder estudiar y trabajar al mismo tiempo», recuerda con la honestidad de quien ha tenido que labrarse su propio camino. Lo que comenzó como una estrategia de supervivencia económica, impulsada por la necesidad de generar ingresos, se transformó radicalmente cuando descubrió el nail art.

El punto de inflexión llegó al comprender que las uñas eran, en realidad, espacios de libertad infinita. «Una uña puede ser un lienzo diminuto. Puedes trabajar color, textura, volumen, formas, referencias culturales, moda… Puedes contar una historia en diez uñas», explica Chaves. Fue en ese instante cuando dejó de ver su oficio como algo puramente estético para abrazarlo como un espacio creativo capaz de desarrollar su propia identidad.

Uñas e identidad

Entrar en el universo de Claws Out es aceptar que la discreción no es el objetivo principal. Rebeca Chaves busca que cada clienta se encuentre a sí misma en una versión «un poco más exagerada», permitiéndoles sentirse «más poderosas, más guapas o simplemente más ellas». Sus diseños, que beben directamente de la estética de los años 2000, los videoclips, el cine y las subculturas de Internet, rompen con la idea de que la elegancia debe ser silenciosa.

«No quiero que mis uñas sean necesariamente discretas, ni que gusten a todo el mundo», afirma con rotundidad. Para ella, el valor reside en la personalidad y en la capacidad de las uñas para funcionar como una extensión de la ropa o del maquillaje, permitiendo incluso «reivindicar una estética que durante mucho tiempo se consideró excesiva o vulgar». En un mundo que a menudo juzga por las apariencias, Chaves propone utilizar esa supuesta superficialidad como una herramienta para decir quién eres sin necesidad de palabras.

Por su parte, la socia de Chaves, Carla Charlie Fernández, maquilladora profesional, comenta que para ella el maquillaje también es una manera de identidad. «Hay personas que se maquillan por estética, por resaltar facciones, verse mejor. Al final el maquillaje es un complemento más, lo adaptas a tu situación, momento o ánimo», señala Fernández.

La cara amarga del sector

Sin embargo, no todo es color de rosa en el sector de la manicura en Santiago. Como observadora privilegiada, Chaves no esquiva los temas espinosos. Denuncia una distancia creciente entre el valor del trabajo artesanal y lo que la sociedad está acostumbrada a pagar, una brecha alimentada por la proliferación de centros low cost que, en sus palabras, «anulan el valor de nuestro trabajo».

La crítica se vuelve más aguda al hablar de las condiciones laborales de las trabajadoras por cuenta ajena. «Incumplen tantas leyes que es terrorífico», lamenta, señalando que muchas empresas se aprovechan de la vulnerabilidad de personas, a menudo migrantes, que no tienen la misma facilidad para decir «hasta aquí». Chaves defiende que ser manicurista implica formación, higiene, técnica y gestión, un esfuerzo invisible que a menudo se traduce en salarios miserables y jornadas que exceden las cuarenta horas.

Por su parte, Fernández comenta que la vida de maquilladora en Santiago tiene competencia pero hay sitio para todos. «Las personas son muy variadas, por lo que siempre podrás encontrar a alguien que se adapte a ti a la perfección», remata Fernández.