«Comer los callos o la cabra era una tradición y también un privilegio»

Hay recuerdos que no necesitan fotografías porque quienes los vivieron todavía pueden contarlos. Kiko es uno de ellos. A sus 77 años, Enrique Fernández Otero conserva en la memoria un Conxo muy diferente al actual: las fiestas que comenzaban con las bombas de palenque, los carros de gaseosas tirados por caballos, los rebaños de cabras recorriendo las calles o los vecinos fabricando durante semanas los adornos para el palco.

Nacido en Conxo el 14 de mayo de 1949, hijo de Ramiro Fernández y Agustina Otero, Kiko ha estado siempre vinculado a la vida de su barrio y, ahora, le toca ponerse delante de sus vecinos para leer el pregón de las fiestas de A Nosa Señora da Mercé -este viernes a las 20.00 horas en la plaza de Aurelio Aguirre- en el que hará un recorrido por la historia que explica la personalidad de este emblemático barrio de Santiago.

¿Qué significa para usted que le hayan elegido para dar el pregón?

Para mí significa mucho porque Conxo tiene una herencia muy bonita. Antes de incorporarse a Santiago de Compostela, en 1925, era un ayuntamiento independiente. Tenía ocho parroquias y cada una tenía sus núcleos de aldeas.

Tenía mucha vida y aportó mucho a Santiago. Hay que recordar, por ejemplo, la importancia que tuvo la estación del ferrocarril. Cuando un rey de España venía a visitar Santiago, llegaba a la estación de Cornes y el Ayuntamiento de Conxo lo recibía y lo acompañaba hasta el Camino Nuevo, en el Pilar, donde se hacía la entrega al Ayuntamiento de Santiago. Todo eso forma parte de nuestra historia.

Conxo no fue simplemente un barrio que pasó a formar parte de Santiago. Tenía una identidad propia y muchas personas importantes relacionadas con él.

Rosalía de Castro hablaba de Conxo. Hay una frase suya que lo resume muy bien: «Me marcho del triste Santiago y me voy al alegre Conxo». Ella y sus compañeros de literatura y de vida social venían al barrio a hablar y discutir sobre cuestiones políticas que eran muy importantes en aquella época.

Otra de las figuras más importantes fue don Timoteo Sánchez Freire, que fue el primer director del psiquiátrico de Conxo. Era un hombre adinerado y llegó a pagar de su propio bolsillo el presupuesto de cada año. Cuando murió, su entierro fue apoteósico en Santiago. Fue enterrado en el cementerio del propio psiquiátrico.

¿Cuál es su primer recuerdo de la infancia sobre el barrio?

Pues todo lo relacionado con el fútbol. Desde pequeño ayudábamos en las actividades deportivas. Yo y mis compañeros, con seis o siete años, teníamos que llevar el cestón en carretilla para el Club Júpiter, que jugaba en la Residencia y en Santa Isabel. Después hicimos nosotros el primer club del barrio, la Unión Deportiva Sánchez Freire. Jugaban aficionados y jóvenes que tuvieron después una trayectoria importante en el fútbol gallego.

Éramos menores de edad y entonces la mayoría de edad estaba en los 21 años. Así que tuvimos que recurrir a los vecinos. Para poder organizar el club buscamos a una persona que pudiera figurar como presidente y José Souto Conde, conocido como Fico, fue el primer presidente del Sánchez Freire.

A lo largo de los años, su vida ha estado ligada estrechamente a fomentar el deporte en el barrio ¿Qué le ha dado usted al fútbol de Conxo y qué le ha devuelto el fútbol?

Yo no he hecho otra cosa que seguir la ilusión que me enseñaron mis antepasados: hacer algo por un barrio, colaborar y procurar que la juventud tenga actividades.

En aquella época el fútbol era el que mantenía el contacto entre la gente. No había entrenamientos durante toda la semana como ahora. Se jugaba fundamentalmente los domingos por la tarde. Nosotros íbamos a entrenar, a buscar gente, a presentar los equipos... Los equipos de Santiago fueron los precursores del deporte en la ciudad.

¿Recuerda especialmente a algún jugador?

Todos los jugadores tuvieron su mérito. En aquella época había muy buenos futbolistas, aunque quizá no tenían la repercusión que tienen ahora.

No quiero nombrar a unos y dejar a otros fuera, porque sería injusto. Pero, por ejemplo, cuando estaba el Sánchez Freire juvenil salió Canedo, que después fue médico traumatólogo de la Federación. Hubo muchos jugadores buenos.

Ya hablando de las próximas fiestas ¿Qué hace especiales a las de A Mercé?

Estas fiestas vienen de muy atrás. Ya en el siglo XIX nuestros antecesores trabajaban para hacerlas.

Los principales barrios de Santiago procuraban traer buenas orquestas. Incluso se les echaba el ojo con meses de antelación para contratarlas en septiembre y evitar que hubieran tocado poco antes en otro barrio.

Las fiestas podían durar la víspera y tres días, la víspera y dos, o la víspera y un solo día. Pero tenían una tradición enorme.

Recuerdo el carro de las gaseosas tirado por caballos. En las casas encargaban las bebidas y aquello ya era parte de la fiesta. Y estaban los rebaños de cabras. Recorrían las calles de Conxo durante los meses anteriores y la gente iba comprando. Después se preparaba todo y se mataban las cabras. Era toda una tradición.

Quince días antes empezaba también la iluminación. Martínez y Suárez, que tenían los talleres en la Raíña, venían a instalarla por García Prieto, Torrente y por el campo de la fiesta. Para los niños aquello era completamente diferente de lo que sucedía durante el resto del año. Se te quedaba grabado.

¿Los vecinos colaboraban en los preparativos?

Claro. Ahora llegas y el palco está montado, pero antes había que prepararlo. Los de la calle de Conxo y los de Sánchez Freire preparábamos durante dos meses los papelillos. Eran tiras de papel de colores que se hacían en la calle y se pegaban con engrudo, con harina y un poco de agua.

Después se enrollaban y la víspera de la fiesta, a partir de medianoche, se sacaban y aparecía toda aquella decoración. A veces también había indirectas para gente que no había colaborado o para alguien que te caía simpático. Había de todo.

¿Qué significaban las fiestas para aquella generación?

Era un sentimiento. La juventud iba a bailar con sus novias, a ligar o a lo que fuera. Pero había muchísima ilusión. Teníamos este dicho: "Mucho tardas en vivir el 8 de septiembre, te estamos esperando como un salto al cielo".

Venía al caso porque había cosas que entonces eran auténticos lujos. Comer una empanada o una buena carne podía ser un premio. En aquellos años comer callos o comer cabra durante las fiestas era una tradición y también un privilegio.

¿Qué mantiene unido hoy al barrio?

La personalidad de la gente. Conxo tiene gente amable, trabajadora, divertida y con ideas. Gente que quiere trabajar, estudiar, hacer cosas y también divertirse.

Cuando encuentras un barrio unido por sus tradiciones, eso es importante. Aunque mucha gente de aquella época ya no esté, vienen otras personas y se integran porque les gusta esa manera de vivir.

Si mañana pudiera pedir algo para Conxo desde el escenario, ¿qué pediría?

Me gustaría que el centro de salud tuviera suficientes médicos. Tenemos un centro de salud que dicen que es el mejor de Galicia y uno de los mejores de España, pero hacen falta médicos. Los que están tienen asignado un número de pacientes y no pueden coger más. Hay gente de Conxo que tiene que acudir a otros centros de salud.

Y pediría mejoras en el saneamiento de algunas zonas, especialmente en el entorno de A Fervenza y A Cruxeira, y mejores accesos al CHUS. Entre Conxo de arriba, Conxo de abajo, Monte de Conxo y toda esa zona hay accesos que necesitan mejorar.

Conxo ha sido durante mucho tiempo una de las zonas más olvidadas del sur de Santiago.

¿Y cómo será el pregón?

Será un repaso de todo. Primero hablaré un poco de mí, de mi relación con el deporte y con el barrio. Después estará Rosalía de Castro, la historia del psiquiátrico de Conxo y otras cuestiones generales.

También quiero recordar la historia religiosa de Conxo, las monjas que estuvieron antes, los mercedarios que posteriormente se marcharon y las personas que, con su esfuerzo y su cariño, fueron construyendo el barrio. Y habrá humor. Hay que tirar de retranca donde haga falta.