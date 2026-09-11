Limpieza a fondo del río Sar en Santiago: estudiantes y profesores voluntarios de la Universidad Intercontinental de la Empresa retiran 3.000 kilos de una planta invasora

Más de un centenar de estudiantes y profesores de la UIE, la universidad de Abanca y Afundación, consiguieron retirar del río Sar a su paso por Santiago tres toneladas de Tradescantia fluminensis, una especie vegetal invasora muy dañina para los cauces fluviales ya que coloniza áreas enteras con densos tapices que desplazan e incluso matan a especies de flora y fauna autóctonas.

La actividad de voluntariado, con la colaboración del Concello de Santiago, se llevó a cabo en las ribera del Sar a su paso por la ciudad, en concreto a la altura del parque Eugenio Granell.

Allí, al tiempo que realizaban su labor ambiental, los universitarios conocieron de primera mano los efectos que la expansión de las especies exóticas invasoras puede tener sobre los ecosistemas. Al mismo tiempo, la iniciativa sirvió como punto de encuentro para los estudiantes en el inicio del nuevo curso académico, favoreciendo el conocimiento y el fortalecimiento de los vínculos dentro de la comunidad universitaria.

Las riberas del Sar son un espacio de especial valor ambiental y paisajístico para Santiago de Compostela y que llevan años recuperándose, después de décadas castigando este emblemático cauce fluvial, especialmente con diferentes vertidos. A medida que se fue mejorando el entorno del río, con la apertura de paseos por sus orillas, se fue limpiando la maleza. También los saneamientos mejoraron la calidad de las aguas a su paso por el tramo urbano de Santiago, aunque río abajo, desde la depuradora hacia Ames, Rois o Padrón, todavía se suceden los vertidos. Y como el trabajo de cuidar los cauces y ríos nunca termina del todo, programas de voluntariado como el de Afundación y Abanca cobra si cabe más relevancia.

El programa de voluntariado ya retiró en Corrubedo diez toneladas de otra planta invasora: la uña de gato

La jornada se enmarca en los programas medioambientales de la Obra Social de Abanca Plancton y Educación para la sostenibilidad. Ambas iniciativas, que cuentan con el primer premio nacional de Medio Ambiente de CECA, buscan promover la participación activa de la sociedad en la conservación del medio natural a través de acciones prácticas de sensibilización y recuperación ambiental.

Esta es la tercera vez que la comunidad educativa de la UIE realiza labores de voluntariado en el marco de estos proyectos. Así, en las dos actuaciones realizadas en Corrubedo en 2024 y 2025, habían conseguido retirar más de diez toneladas de uña de gato o hierba del cuchillo (Carpobrotus edulis), otra especie exótica invasora que causa graves alteraciones en los ecosistemas costeros de Galicia.

Tras esta nueva intervención del voluntariado de la Universidad Intercontinental de la Empresa en las riberas del Sar, ya se han retirado más de 23 toneladas de flora exótica invasora en diferentes enclaves fluviales y costeros de la comunidad en el marco de Plancton.