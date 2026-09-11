La polémica del CGAC en Santiago centra un foro de debate en el Consello da Cultura

La polémica elección de la nueva directora del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), Eva López Tarrío, tras un cambio en el sistema de designación de dicha responsabilidad, centrará un foro de debate en Santiago el martes 22 septiembre en el Consello da Cultura Galega (CCG).

Entre las personas ponentes se incluye a un ex director del museo compostelano. Ya está abierta la inscripción para esta jornada titulada "A xestión dos espazos expositivos en Galicia, a debate".

Gestión y dirección de los museos

Será la segunda sesión del Consello da Cultura que analiza la gestión y de la dirección de los museos de arte contemporáneo y las políticas culturales públicas. Y para ello, citan a profesionales de la crítica, de la gestión, del comisariado, de la dirección de museos y centros de arte, de la investigación y de la creación artística, todo ello para ahondar en la situación de las políticas públicas que determinan el funcionamiento de las instituciones culturales gallegas.

"A recente designación da dirección do Centro Galego de Arte Contemporánea abriu un debate que vai máis alá dun nome concreto: os procedementos de selección, os modelos de xestión e gobernanza das institucións culturais, as políticas culturais públicas e os mecanismos de participación do sector", señalan desde el Consello da Cultura Galega donde hay una encuesta para bordar dicho tema.

"O cuestionario recolle a voz do sector para os encontros sectoriais promovidos pola Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega. As respostas analizaranse de forma agregada e servirán de base para o documento final", añaden

Protagonistas del debate

Dicho foro del día 22 llega coordinado por Paula Cabaleiro, Anxela Caramés Sales, Silvia García González, Luisa Pita y Patricia Verdial Garay. Es de inscripción gratuita desde su web.

E incluye una conferencia de Elena Vozmediano, crítica de arte; una mesa de debate con Manuel Olveira, escritor y gestor cultural, ex director del CGAC; José Luis Pérez Pont, gestor cultural y crítico de arte, ex director del Centre del Carme Cultura Contemporània de Valencia; Natalia Balseiro, investigadora, curadora y mediadora cultural; Pedro de Llano, investigador, comisario y profesor de la USC; y Roberto Pascual, profesor, dramaturgo e investigador, gestor cultural y miembro de la Comisión de Xestión e Políticas Culturais del CCG.

Uno de los participantes, el citado Roberto Pascual, alude a la polémica en sus redes invitando al debate con este mensaje: "Vémonos o día 22 neste importante foro de debate para a cultura galega, non só fundamental despois da errada xestión do proceso de selección da Dirección do CGAC, senón tamén para poñer sobre a mesa as responsabilidades, esixencias e rol das Direccións Artísticas e das políticas públicas na sociedade actual".

Habrá además ese día en el Consello da Cultura un debate horizontal de micro abierto, parte de un encuentro ya con la inscripción abierta.