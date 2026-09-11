La primera noche de movida en Santiago se salda con tres fiestas en pisos desactivadas y decenas de identificados

Comienza el año académico en la USC y, como es habitual, el inicio del curso universitario ha intensificado la actividad en las noches de movida compostelana. Los más de 25.000 estudiantes que acoge Santiago han vuelto a la capital gallega con ganas de formarse, pero también de juerga. La primera noche de jueves tras el regreso a las aulas reunió a centenares de jóvenes, especialmente en el Ensanche y el casco histórico de la ciudad.

El parte de incidencias de la Policía Local, que desplegó un dispositivo especial en esas zonas, recoge que los agentes intervinieron para desactivar fiestas en tres pisos. La multa por hacer fiestas en pisos generando ruidos que perturben el descanso de los vecinos puede llegar hasta los 750 euros. Hubo también decenas de identificados: 16 por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública -entre ellas un menor- y otras nueve personas por orinar en la calle.

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Hacer botellón en la calle en la capital gallega está castigado con sanciones económicas que oscilan entre 200 y 600 euros en el tramo mínimo. En cuanto a los jóvenes propuestos para multa por orinar en la vía pública, se enfrentan a sanciones de entre 100 y 300 euros, aunque en lugares concurridos o monumentos históricos la multa puede alcanzar los 750 euros.