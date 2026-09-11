Obras
Raxoi cifra en 9,5 millóns os investimentos no rural de Santiago neste mandato
A alcaldesa presenta ao POS adicional proxectos para arranxar vías no rural, a ampliación do abastecemento de auga na variante de Aradas e a reparación da ponte do rego de Gallufe
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunciou este venres os proxectos que o Concello presenta ao POS adicional 2026 da Deputación da Coruña e que se dedica integramente ao rural. Na súa comparecencia, Sanmartín cifrou en 9,5 millóns de euros os investimentos nas zonas rurais neste mandato, aos que, segundo indicou, que habería que sumar programas de gasto corrente que tamén atenden necesidades deste ámbio como o mantemento de vías, rozas, e mantemento de espazo público ou dos parques infantís.
As intervencións presentadas pola alcaldesa suman un total de 1.321.935.76 euros de achega provincial, aos que se lle suman as cantidades que asume o Concello para a redacción dos proxectos, a dirección facultativa, o control de seguridade e as posibles liquidacións finais. A contía do POS adicional súmase aos 1.214.838,65 do POS ordinario 2026 e aos 250.208,37 do coñecido como POS social. A alcaldesa lembrou que "tal e como está comprometido, todos estes recursos, que ascenden a un total de 2,78 millóns de euros, dedícanse integramente ao rural".
Proxecto estratéxico na variante de Aradas
O primeiro dos novos proxectos aos que aludiu a rexedora é a ampliación do abastecemento de auga ao longo da variante de Aradas. Afirmou que estamos ante unha obra "estratexicamente relevante" por tratarse dunha rede que vai desde o Polígono do Tambre ata a Peregrina e que "vai dotar de maior presión este sector e permitirá levar a auga a máis lugares en proxectos futuros". O investimento ascende a 784.188,22 euros.
Arranxos de vías
No capítulo de arranxos en vías, salientou a pavimentación integral do lugar de Ponte Alvar, en San Xoán de Fecha, para mellorar todo o espazo público deste núcleo, dotada con 312.742,53 euros. Tamén destacou a intervención proposta para Nemenzo, que ascende a case 95.000 euros, "nun lugar onde non se actuara de xeito importante desde hai moitos anos".
O paquete de intervencións en pavimentos tamén inclúe obras na Enfesta, A Barciela, Carballal e na Sabugueira. Goretti Sanmartín explicou que se trata de "proxectos todos situados na zona norte, a que historicamente quedou máis desatendida". O orzamento total para estas cinco intervención ascende a 178.730,27 euros. Por último, sinalou que á reparación da ponte do rego de Gallufe, na parroquia de Santa Cristina, conta cun orzamento de 46.274,77 euros.
Criterios para elixir os proxectos
Sanmartín explicou que para a elección dos proxectos do POS adicional aplicáronse tres criterios. O primeiro, relativo a acometer actuacións do máximo calado posible, priorizando as máis transformadoras, claves para novas melloras ou que permitan actuar de xeito máis integral.
O segundo, referido a atender diferentes tipoloxías de necesidades, de forma que non se deixen de lado os elementos patrimoniais, evitando concentrar todo nas vías ou en abastecemento e saneamento.
E o terceiro, que se procure o equilibrio territorial, tendendo a levar intervencións a lugares que estiveron infradotados. Por esta razón, indicou que, tal como acordaron coa Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago (Ferusa), neste mandato estase facendo un investimento maior no norte que no sur do concello.
- Compostela perde un dos seus activistas culturais: morre aos 52 anos Gonzalo Suárez Castro, da Unitaria
- Muere a los 85 años de edad Hipólito Rodríguez Visos, fundador de la emblemática empresa Mármoles del Río
- Suspendido el mayor festival de música urbana de Santiago
- Las fiestas de a Nosa Señora da Mercé de Conxo vuelven con música, pulpo y un emotivo homenaje a Kiko Fernández
- Luis Zahera y Tamar Novas protagonizan la próxima apuesta de Netflix y no es 'Clanes': una película con Santiago muy presente
- Christian Gálvez vuelve a Galicia: «Elegí Jacob para el ‘prota’ del libro que abre la saga como homenaje a Santiago»
- El pub de Santiago donde la gente se reúne para hablar de la muerte: 'Aquí nadie te juzga ni te mira raro
- La infracción de tráfico más repetida en Santiago deja más de 600 denuncias en solo un año