Verea cuestiona a eficacia da zona tensionada
Sanmartín carga contra a Xunta polo destino dos fondos estatais de vivenda: “A súa liña é non darlle nin auga a Santiago e sacarlle canto poida”
Borja Verea apela a que aclaren a cuestión as administracións implicadas e cuestiona a eficacia da zona tensionada
A disputa pola xestión e o destino dos fondos estatais anunciados polo Ministerio de Vivenda para as zonas de mercado residencial tensionado segue sendo protagonista na política local. A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, criticou a posición da Xunta de Galicia sobre os máis de cinco millóns de euros previstos para a capital galega e para A Coruña. Sanmartín considera que o Goberno galego pretende desviar estes recursos do seu obxectivo a raíz das declaracións da conselleira de Vivenda, María M. Allegue, nas que se amosou contraria a que se empreguen só nos municipios que aplican a medida.
“No colmo da desfachatez, o Partido Popular desde a Xunta pretende coller ese diñeiro e desvialo do seu fin”, afirmou a rexedora, engadindo que a liña do Goberno galego con Santiago é “non darlle nin auga e sacarlle todo o que poida”. Así, citou outros exemplos como os fondos de capitalidade, a falta de investimentos en centros escolares de Primaria este verán, as infraestruturas deportivas, ou a negativa a impulsar determinados programas de rehabilitación de vivenda.
Con respecto á declaración de zona tensionada, lembrou que a Xunta posicionouse contra e acusouna de “atrasar e atrancar todo o que puido” a súa tramitación, a pesar de que o obxectivo da medida é “frear a alza de prezos para a xente que quere vivir aquí”. A alcaldesa insistiu en defender que os concellos deberían xestionar directamente os fondos, ao ser os responsables dos plans de medidas correctoras e alegou que “o que é absolutamente escandaloso é que a conselleira diga que estes fondos non teñen que ser para os municipios de Santiago e da Coruña”.
Xuntanza con Inés Rey e posibles accións se non se cumpre o Real Decreto
Sanmartín citou a textualidade do borrador do Real Decreto, onde se establece que os fondos correspondentes a Galicia serán para actuacións en Santiago e A Coruña. Por iso, advertiu de que, se finalmente non se respecta este destino, o Concello “reservaríase tomar as accións pertinentes”.
Tras a comparecencia de Sanmartín, desde o Pazo de Raxoi anunciaron que a alcaldesa compostelá manterá un encontro en Santiago o próximo venres, 18 de setembro, coa súa homóloga coruñesa, Inés Rey.
Verea cuestiona a eficacia da medida
O líder do PP de Santiago, Borja Verea, evitou entrar directamente no conflito e centrou o seu discurso en cuestionar a propia eficacia da declaración de zona tensionada. Verea asegurou non coñecer en detalle as declaracións da conselleira nin o contido do decreto e considerou que corresponde ás administracións implicadas aclarar a cuestión: “Sería unha imprudencia pola miña parte facer un posicionamento sobre esta cuestión”.
Respecto da declaración de zona tensionada aseverou que se fora alcalde non impulsaría a medida ao estimar que “non hai un só caso de éxito” nas cidades nas que se puxo en marcha.
O líder do PP recoñeceu, non obstante, que a declaración en Santiago leva pouco tempo en vigor e mostrouse disposto a revisar a súa posición se os resultados son positivos. “Se dentro duns meses hai máis pisos de maior calidade e son máis baratos, non terei ningún problema en aplaudir a decisión deste goberno”, sinalou. Pola contra, reclamou que, se a medida fracasa, o Goberno local tamén recoñeza o seu eventual erro.
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