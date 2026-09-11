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Verea cuestiona a eficacia da zona tensionada

Sanmartín carga contra a Xunta polo destino dos fondos estatais de vivenda: “A súa liña é non darlle nin auga a Santiago e sacarlle canto poida”

Borja Verea apela a que aclaren a cuestión as administracións implicadas e cuestiona a eficacia da zona tensionada

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa en el Pazo de Raxoi.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa en el Pazo de Raxoi. / E.P.

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Manu López

Manu López

Santiago de Compostela

A disputa pola xestión e o destino dos fondos estatais anunciados polo Ministerio de Vivenda para as zonas de mercado residencial tensionado segue sendo protagonista na política local. A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, criticou a posición da Xunta de Galicia sobre os máis de cinco millóns de euros previstos para a capital galega e para A Coruña. Sanmartín considera que o Goberno galego pretende desviar estes recursos do seu obxectivo a raíz das declaracións da conselleira de Vivenda, María M. Allegue, nas que se amosou contraria a que se empreguen só nos municipios que aplican a medida.

“No colmo da desfachatez, o Partido Popular desde a Xunta pretende coller ese diñeiro e desvialo do seu fin”, afirmou a rexedora, engadindo que a liña do Goberno galego con Santiago é “non darlle nin auga e sacarlle todo o que poida”. Así, citou outros exemplos como os fondos de capitalidade, a falta de investimentos en centros escolares de Primaria este verán, as infraestruturas deportivas, ou a negativa a impulsar determinados programas de rehabilitación de vivenda.

Con respecto á declaración de zona tensionada, lembrou que a Xunta posicionouse contra e acusouna de “atrasar e atrancar todo o que puido” a súa tramitación, a pesar de que o obxectivo da medida é “frear a alza de prezos para a xente que quere vivir aquí”. A alcaldesa insistiu en defender que os concellos deberían xestionar directamente os fondos, ao ser os responsables dos plans de medidas correctoras e alegou que “o que é absolutamente escandaloso é que a conselleira diga que estes fondos non teñen que ser para os municipios de Santiago e da Coruña”.

Xuntanza con Inés Rey e posibles accións se non se cumpre o Real Decreto

Sanmartín citou a textualidade do borrador do Real Decreto, onde se establece que os fondos correspondentes a Galicia serán para actuacións en Santiago e A Coruña. Por iso, advertiu de que, se finalmente non se respecta este destino, o Concello “reservaríase tomar as accións pertinentes”.

Tras a comparecencia de Sanmartín, desde o Pazo de Raxoi anunciaron que a alcaldesa compostelá manterá un encontro en Santiago o próximo venres, 18 de setembro, coa súa homóloga coruñesa, Inés Rey.

Verea cuestiona a eficacia da medida

O líder do PP de Santiago, Borja Verea, evitou entrar directamente no conflito e centrou o seu discurso en cuestionar a propia eficacia da declaración de zona tensionada. Verea asegurou non coñecer en detalle as declaracións da conselleira nin o contido do decreto e considerou que corresponde ás administracións implicadas aclarar a cuestión: “Sería unha imprudencia pola miña parte facer un posicionamento sobre esta cuestión”.

Respecto da declaración de zona tensionada aseverou que se fora alcalde non impulsaría a medida ao estimar que “non hai un só caso de éxito” nas cidades nas que se puxo en marcha.

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O líder do PP recoñeceu, non obstante, que a declaración en Santiago leva pouco tempo en vigor e mostrouse disposto a revisar a súa posición se os resultados son positivos. “Se dentro duns meses hai máis pisos de maior calidade e son máis baratos, non terei ningún problema en aplaudir a decisión deste goberno”, sinalou. Pola contra, reclamou que, se a medida fracasa, o Goberno local tamén recoñeza o seu eventual erro.

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